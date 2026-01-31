16:54
Начаты переговоры по созданию конвенции о преступлениях против человечности

В Нью‑Йорке идут подготовительные переговоры по созданию международной конвенции о преступлениях против человечности. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, обсуждение будущего договора — «уникальный шанс, который выпадает раз в поколение», позволяющий продвинуть механизмы предотвращения тяжких преступлений и обеспечить ответственность за них.

Он подчеркнул, что государства должны проявить максимальную целеустремленность при формировании текста документа.

ООН
Фото ООН. Фолькер Тюрк
По словам Фолькера Тюрка, будущая конвенция должна отражать развитие международного права и включать современные формы преступлений. Он напомнил о своей поддержке включения в документ понятия «гендерного апартеида» и призвал государства серьезно рассмотреть это и другие предложения.

Фолькер Тюрк отметил необходимость максимально инклюзивного процесса, в котором будут представлены разнообразные группы гражданского общества и эксперты. Он призвал обеспечить участие жертв в дальнейших этапах переговоров, чтобы будущий договор в полной мере отвечал их ожиданиям.

Верховный комиссар призвал делегатов продумать механизмы реализации будущего договора, включая возможность создания договорного органа. «Конвенция не должна остаться набором слов на бумаге. Она должна побуждать государства воплощать нормы в реальность», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

Справка 24.kg

Преступления против человечности — это тяжкие деяния, совершенные в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, включая убийства, пытки, сексуальное насилие и другие формы жестокого обращения. В отличие от военных преступлений, они могут происходить как в условиях конфликта, так и в мирное время. Отдельной универсальной конвенции, посвященной именно преступлениям против человечности, до сих пор не существует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360060/
