В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суды признали дискриминационной формулировку «только для славян» в объявлениях о найме сотрудников.

Фото иллюстративное

В публикации также отмечается, что в феврале-марте 2025 года московские суды по просьбе прокуроров вынесли несколько решений о запрете распространения объявлений о найме на работу с пометкой «только для славян».

Как указал суд, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом.

Так, в одном из исков запрещенными к распространению признаны публикации с поиском строительных бригад, содержащие фразу «только славяне». В другом иске с той же пометкой искали повара-пекаря. Аналогичное решение вынесено по административным делам о поиске няни для ребенка и мужчин для съемок в рекламе при наличии у соискателя только славянской внешности.

Официальные ресурсы давно модерируют все вакансии и не допускают подобных публикаций, заверила руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. С другой стороны, если работодатель не хочет брать кого-то на работу, он его все равно не возьмет, даже если критерии отбора субъективные и, по сути, дискриминационные, добавила она.