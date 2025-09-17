20:35
Общество

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Госдума Российской Федерации приняла закон о денонсации (односторонний отказ от выхода из международного договора) Европейской конвенции по предупреждению пыток. Депутаты проголосовали единогласно, пишет DW.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал этот шаг «недружественными решениями» по отношению к России со стороны Совета Европы.

Законопроект о денонсации конвенции ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россию изолировали от работы ЕКПП после истечения мандата российского представителя в декабре 2023 года.
