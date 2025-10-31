12:38
Власть

Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН о международной медиации

Президент Садыр Жапаров подписал закон о присоединении Кыргызстана к Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятой 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке.

Документ направлен на упрощение признания и исполнения мировых соглашений между компаниями и сторонами из разных государств, заключенных с помощью процедуры медиации — мирного урегулирования споров без суда.

Кыргызстан сделал оговорку: конвенция будет применяться только в случаях, когда стороны сами согласились на ее использование.

Министерству иностранных дел поручено передать грамоту о присоединении Генеральному секретарю ООН — депозитарию конвенции. Закон вступит в силу через десять дней.
