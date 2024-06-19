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Власть

Кыргызстан и Саудовская Аравия отменяют визы для владельцев диппаспортов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации меморандума о взаимопонимании между кабинетом министров и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания владельцев дипломатических и служебных паспортов (только для граждан Кыргызской Республики) и владельцев дипломатических и специальных паспортов (только для граждан Королевства Саудовская Аравия), подписанного 7 марта 2024 года в городе Бишкеке». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 15 мая 2024 года.

Меморандум предусматривает, что граждане каждой стороны могут въезжать (с миссией или в частном порядке) на территорию другой без визы на срок непрерывного или многократного пребывания, не превышающий 90 дней, в течение любых 180 дней с первой даты въезда, при предоставлении действительного дипломатического или служебного паспорта (только для граждан Кыргызской Республики) и дипломатического или специального паспорта (только для граждан Королевства Саудовская Аравия).

Закон создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов на территории государств – сторон меморандума.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296984/
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