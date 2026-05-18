В Бишкеке задержали разыскиваемого Интерполом иностранца по делу об убийстве

Сотрудники МВД задержали в Бишкеке гражданина иностранного государства А.Х., 1998 года рождения, находившегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу Турции.

Фото МВД

Как сообщили в ведомстве, мужчину разыскивали по подозрению в убийстве.

По версии турецкого следствия, в 2018 году в одном из баров района Айвалык провинции Балыкесир между подозреваемым и другим мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки А.Х., как утверждается, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение.

После задержания мужчину доставили в УВД Ленинского района для дальнейших следственных процедур.