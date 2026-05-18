11:46
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Происшествия

В Бишкеке задержали разыскиваемого Интерполом иностранца по делу об убийстве

Сотрудники МВД задержали в Бишкеке гражданина иностранного государства А.Х., 1998 года рождения, находившегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу Турции.

МВД
Фото МВД

Как сообщили в ведомстве, мужчину разыскивали по подозрению в убийстве.

По версии турецкого следствия, в 2018 году в одном из баров района Айвалык провинции Балыкесир между подозреваемым и другим мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки А.Х., как утверждается, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение.

После задержания мужчину доставили в УВД Ленинского района для дальнейших следственных процедур.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374192/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в убийстве иностранца в Чуйской области задержали в Таиланде
МВД хочет ввести единый порядок контрольного отстрела оружия в Кыргызстане
Выложили чужой паспорт в соцсетях? МВД может оштрафовать
Перед сезоном усиливают контроль. Глава МВД проверил милицию на Иссык-Куле
МВД Кыргызстана напомнило о правилах поведения в общественных местах
Майские праздники. ЦОНы при МВД Кыргызстана закроются на 10 дней
Жогорку Кенеш упростил оформление документов для силовиков и их семей
В Баткене мужчина убил жену и покончил с собой. Пятеро детей остались сиротами
Улучшить систему лицензирования деятельности такси намерены в Кыргызстане
МВД Кыргызстана подвело итоги квартала и ужесточает контроль на дорогах
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
11:40
Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарную помощь в рамках ПГГ Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарн...
11:39
В вузах Кыргызстана перечень специальностей дополнят новыми, связанными с ИИ
11:32
Фермерам Кыргызстана хотят запретить скрывать антибиотики в мясе и молоке
11:30
Смог в Бишкеке даже летом. Депутаты требуют усилить контроль за заводами
11:21
Мэр Бишкека похвастался и опять обвинил СМИ в предвзятости: смотрим фото сквера