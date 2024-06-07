Спор по мандату Чойбекова. Верховный суд не удовлетворил иск Эмиля Абдыкадырова

Верховный суд отказал в удовлетворении иска Эмиля Абдыкадырова. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, судебная коллегия Верховного суда по административным делам рассмотрела кассационные жалобы ЦИК и Бактыбека Чойбекова на решения Административного суда от 28 февраля этого года и определение Бишкекского городского суда от 9 апреля 2024-го по заявлению Эмилбека Абдыкадырова.

Ранее сообщалось, что Административный суд столицы признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными, удовлетворив заявление кандидата в депутаты Эмилбека Абдыкадырова. Бишкекский горсуд оставил в силе это решение.

Верховный суд отменил решение Административного суда города и определение Бишкекского городского.

«Административный иск Эмилбека Абдыкадырова о признании недействительным решение ЦИК от 22 февраля 2024 года, об обязывании ЦИК признать недействительным и отменить постановление ЦИК от 14 декабря 2021 года № 832 в части признания выборов состоявшимися по кандидату Бактыбеку Чойбекову и избрания его депутатом ЖК КР, оставить без удовлетворения. Постановление вступает в силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в решении Верховного суда.

В Центризбиркоме добавили, что таким образом, его решение о результатах выборов (2021 года) в Таласском избирательном округе № 21 остается в силе.

Напомним, 22 февраля экс-мэр города Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. В своем заявлении он отметил, что установлены факты подкупа голосов.

Напомним, что в 2021 году Эмилбек Абдыкадыров был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Таласскому округу. Однако наибольшее количество голосов набрал тогда Бактыбек Чойбеков — 34,65 процента. В настоящее время он является депутатом парламента VII созыва.