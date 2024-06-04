Абдурахман Муртазалиев не получит мандат депутата ЖК. Суд принял новое решение

Верховный суд КР принял новое решение в деле о признании Абдурахмана Муртазалиева избранным депутатом Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Высшая инстанция удовлетворила заявление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о пересмотре постановления судебной коллегии по административным делам ВС КР от 30 апреля 2024 года по новым обстоятельствам.

Постановлением Верховного суда решение Административного суда Бишкека от 1 марта 2024 года определение судебной коллегии по административным делам Бишкекского городского суда от 5 апреля 2024 года отменено. По делу принято новое решение. Заявление Абдурахмана Муртазалиева в части признания незаконным (недействительным) пункта 3 постановления ЦИК от 25 марта 2022 года № 35 «О результатах повторных выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному округу № 29» удовлетворено.

«Пункт 3 постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов от 25 марта 2022 года № 35 «О результатах повторных выборов депутата Жогорку Кенеша о признании избранным депутатом ЖК КР по Свердловскому одномандатному округу № 29 А.Ш.К (Шайлообек Атазов. – Прим. 24.kg) признан незаконным и отменен. В остальной части заявление М.А.Ш. оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении Верховного суда.

Сам Абдурахман Муртазалиев в беседе с 24.kg отметил, что его ни Административный, ни в городской суд не вызывали.

«Днем позвонили и сказали, что в 4.30 будет пересмотрено решение по новым обстоятельствам. Это значит, вышли исполнительный лист и указ президента, в связи с этими новыми обстоятельствами они пересмотрели дело. Будут перевыборы. Суд тем самым нарушил конституционную статью», — сказал он.

Ранее в ЦИК заявили, что Абдурахман Муртазалиев вводит общественность в заблуждение.

Напомним, ранее в Центризбиркоме заявили, что находятся в процессе обжалования судебных решений, которыми суды неправомерно обязывают комиссию признать Абдурахмана Муртазалиева избранным депутатом ЖК в Свердловском округе № 29, и, соответственно, исполнительного листа по данному решению.

В свою очередь Абдурахман Муртазалиев сообщил, что продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому округу. Он также добавил, что сразу же напрашивается вопрос, как можно обжаловать решение Верховного суда. Кроме того, по его словам, Административный суд отказал ЦИК в иске.

В феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Центризбирком тогда принял постановление об отмене его регистрации. Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Судебные инстанции решение ЦИК поддержали, и депутатом стал Шайлообек Атазов.

В ноябре прошлого года на допрос вызывали уже агитаторов Атазова. При этом недавно они были осуждены. Сам Шайлообек Атазов заявлял, что не работал на выборах с людьми, которых ГКНБ вызвал на допрос и которых после осудили.

В феврале 2024-го Абдурахман Муртазалиев обратился в Центризбирком с просьбой досрочно прекратить полномочия Шайлообека Атазова и признать победителем выборов его, но ЦИК ему отказала.

После этого Муртазалиев обратился в суд. В марте Административный суд Бишкека вынес решение о признании его избранным депутатом Жогорку Кенеша, обязав Центризбирком отменить решение от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата Абдурахмана Муртазалиева. ЦИК и Шайлообек Атазов с таким раскладом дел не согласились и подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда. Он оставил в силе решение о лишении Атазова депутатского мандата, а также оставил решения судов, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Муртазалиев.

В итоге 7 мая Центризбирком лишил Шайлообека Атазова мандата, но вопрос об Абдурахмане Муртазалиеве в тот день не рассматривал. К нему ЦИК вернулась спустя неделю. 14 мая стало известно, что избирательная комиссия направила президенту предложение о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29.

Абдурахман Муртазалиев обратился к главе государства с просьбой не назначать повторные выборы. Но Садыр Жапаров удовлетворил предложение Центризбиркома.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня.