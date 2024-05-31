Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому округу. Об этом он сообщил 24.kg.

Он отметил, что вчера должно было состояться слушание по его иску, которым обжалуется решение о назначении новых выборов.

«Вчера ЦИК пригласила якобы нового юриста, который только ознакомился с делом. До начала слушания оформили ему доверенность и потом попросили в суде отложить заседание. У меня складывается впечатление, что ЦИК всячески пытается оттянуть время, чтобы не исполнить решение Верховного суда и исполнительный лист в части признания меня избранным депутатом», — сказал он.

Абдурахман Муртазалиев добавил, что у ЦИК было время — 10 дней на добровольное признании его избранным депутатом. «Сегодня уже одиннадцатый день. То есть они пропустили сроки», — добавил он.

Он также прокомментировал сообщение Центризбиркома о том, что ЦИК находится в процессе обжалования судебных решений, которыми суды неправомерно обязывают комиссию признать Абдурахмана Муртазалиева избранным депутатом ЖК в Свердловском округе № 29.

«Сразу же напрашивается вопрос, как можно обжаловать решение Верховного суда, это первое. Второе, Административный суд отказал ЦИК в иске», — сообщил он.

Абдурахман Муртазалиев отметил, что на основании того, что их иск не принят, а сроки исполнения исполнительного листа прошли, у него есть все основания для подачи заявления уже в соответствующие органы для последующего возбуждения уголовного дела на Центризбирком.

Фото предоставлено Абдурахманом Муртазалиевым. Определение Административного суда

Напомним, что в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Центризбирком тогда принял постановление об отмене его регистрации. Абдурахмана Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Судебные инстанции решение ЦИК поддержали и депутатом стал Шайлообек Атазов.

В ноябре прошлого года на допрос вызывали уже агитаторов Атазова. При этом недавно они были осуждены. Сам Атазов заявлял, что не работал на выборах с людьми, которых ГКНБ вызвал на допрос и которых после осудили.

В феврале 2024 года Абдурахман Муртазалиев обратился в ЦИК с просьбой досрочно прекратить полномочия Шайлообека Атазова и признать победителем выборов его, но Центризбирком ему отказал.

После этого Абдырахман Муртазалиев обратился в суд. В марте Административный суд Бишкека вынес решение о признании его избранным депутатом Жогорку Кенеша, обязав ЦИК отменить решение от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата Муртазалиева. Центризбирком и Шайлообек Атазов с таким раскладом дел не согласились и подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда. Он оставил в силе решение о лишении Шайлообека Атазова депутатского мандата, а также оставил решения судов, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Абдурахман Муртазалиева.

В итоге 7 мая ЦИК лишил Шайлообека Атазова мандата, но вопрос по Абдурахману Муртазалиеву в тот день не рассматривал. К нему Центризбирком вернулся спустя неделю. 14 мая стало известно, что ЦИК направила президенту предложение о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29.

Абдурахман Муртазалиев обратился к президенту с просьбой не назначать повторные выборы. Но глава государства удовлетворил предложение ЦИК.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня.