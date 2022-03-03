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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 3 марта, 14:00

Выборы-22. По Свердловскому избирательному округу чистая победа (по предварительным данным) за Абдурахманхаджи Муртазалиевым, но... опасность нечистого вмешательства сохраняется

По предварительным итогам выборов по Свердловскому избирательному округу чистая победа со значительным перевесом голосов за Абдурахманхаджи Муртазалиевым.

Но у кандидата, к сожалению, есть основания полагать, что против него готовится использование нечистых методов. О чем идет речь? С каким предупреждением на пресс-конференции выступят кандидат и члены его команды?

В пресс-конференции принимают участие:

Абдурахманхаджи Муртазалиев — кандидат в депутаты ЖК,

Таалайгуль Токтакунова — адвокат,

Фарида Талипова, Лолахан Смаилова — задержанные ГУВД.

Прямую трансляцию смотрите на странице 24.kg в YouTube.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/226158/
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