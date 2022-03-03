Пресс-конференция

По предварительным итогам выборов по Свердловскому избирательному округу чистая победа со значительным перевесом голосов за Абдурахманхаджи Муртазалиевым.
Но у кандидата, к сожалению, есть основания полагать, что против него готовится использование нечистых методов. О чем идет речь? С каким предупреждением на пресс-конференции выступят кандидат и члены его команды?
В пресс-конференции принимают участие:
Абдурахманхаджи Муртазалиев — кандидат в депутаты ЖК,
Таалайгуль Токтакунова — адвокат,
Фарида Талипова, Лолахан Смаилова — задержанные ГУВД.
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