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Общество

Член ЦИК: Абдурахман Муртазалиев вводит общественность в заблуждение

Абдурахман Муртазалиев продолжает вводить в заблуждение общественность. Член ЦИК Кайрат Маматов прокомментировал заявление экс-кандидата в депутаты по Свердловскому округу.

Он отметил, что у Абдурахмана Муртазалиева была возможность до 00.00 30 мая подать документы на участие в выборах «и доказать поддержку избирателей без фактов подкупа».

«И важное, Центризбирком не обжалует решение Верховного суда. Высшая инстанция приняла правильное решение и изменила формулировку Административного суда Бишкека в части «обязать» ЦИК по признанию и выдаче мандата Муртазалиеву. То есть Административный суд незаконно выписал исполнительный лист, на что мы подали заявление об отмене», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что Административный суд столицы не отказал, а вернул заявление Центризбиркома для подачи в Верховный суд, так как эта инстанция изменила формулировку Административного суда и только отменила регистрацию депутата Шайлообека Атазова.

«Сейчас мы подали заявление в Верховный суд», — сообщил член ЦИК.

Напомним, ранее в Центризбиркоме заявили, что находятся в процессе обжалования судебных решений, которыми суды неправомерно обязывают комиссию признать Абдурахмана Муртазалиева избранным депутатом ЖК в Свердловском округе № 29, и, соответственно, исполнительного листа по данному решению.

В свою очередь Абдурахман Муртазалиев сообщил, что продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому округу. Он также добавил, что сразу же напрашивается вопрос, как можно обжаловать решение Верховного суда. Кроме того, по его словам, Административный суд отказал ЦИК в иске.

В феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Центризбирком тогда принял постановление об отмене его регистрации. Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Судебные инстанции решение ЦИК поддержали, и депутатом стал Шайлообек Атазов.

В ноябре прошлого года на допрос вызывали уже агитаторов Атазова. При этом недавно они были осуждены. Сам Шайлообек Атазов заявлял, что не работал на выборах с людьми, которых ГКНБ вызвал на допрос и которых после осудили.

В феврале 2024-го Абдурахман Муртазалиев обратился в Центризбирком с просьбой досрочно прекратить полномочия Шайлообека Атазова и признать победителем выборов его, но ЦИК ему отказала.

После этого Муртазалиев обратился в суд. В марте Административный суд Бишкека вынес решение о признании его избранным депутатом Жогорку Кенеша, обязав Центризбирком отменить решение от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата Абдурахмана Муртазалиева. ЦИК и Шайлообек Атазов с таким раскладом дел не согласились и подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда. Он оставил в силе решение о лишении Атазова депутатского мандата, а также оставил решения судов, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Муртазалиев.

В итоге 7 мая Центризбирком лишил Шайлообека Атазова мандата, но вопрос об Абдурахмане Муртазалиеве в тот день не рассматривал. К нему ЦИК вернулась спустя неделю. 14 мая стало известно, что избирательная комиссия направила президенту предложение о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29.

Абдурахман Муртазалиев обратился к главе государства с просьбой не назначать повторные выборы. Но Садыр Жапаров удовлетворил предложение Центризбиркома.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295553/
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