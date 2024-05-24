На заседании фракции Жогорку Кенеша «Ишеним» заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев заявил, что за два-три дня в Кыргызстан вернулись 338 граждан Пакистана, 13 — Индии, 71 — Бангладеш.

Массовый отъезд иностранных студентов он пояснил тем, что закончилась учеба, а Пакистан организовал спецрейсы для своих граждан.

По словам Нурбека Абдиева, МВД совместно с Министерством образования проводит беседы с иностранцами.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.