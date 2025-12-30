10:43
В КР обсуждают новые правила приема иностранных студентов в медвузы

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций высшего профессионального образования.

Документ разработан в целях повышения качества подготовки медицинских кадров и предусматривает изменения в постановление кабмина от 27 сентября 2024 года № 590.

Согласно проекту, предлагается запретить перевод иностранцев, обучающихся в зарубежных вузах, на медицинские образовательные программы в Кыргызстане. Иностранные абитуриенты смогут поступать в медицинские вузы страны исключительно с первого курса по соответствующей образовательной программе.

Также проектом не допускаются на всех курсах обучения:

  • перевод иностранных студентов на медицинские специальности;
  • признание частично освоенных медицинских программ, полученных за рубежом.

Одновременно предлагается признать утратившим силу постановление кабмина от 30 августа 2022 года № 476, которое ранее регулировало особенности перевода студентов из государств, находящихся в чрезвычайном положении, в вузы КР.
