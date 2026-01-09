22:44
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке прошел очередной рейд «Нелегал»

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека в рамках рейда «Нелегал» проверили места проживания иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Читайте по теме
Более 120 иностранцев задержали на Ошском рынке в ходе рейда «Нелегал»

По ее данным, правоохранители проверили наличие и действительность документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и законность их пребывания в Кыргызстане.

«Им разъяснили требования законодательства КР о необходимости при выходе за пределы места проживания иметь при себе документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Также рекомендовано без крайней необходимости не покидать место проживания. В случае возникновения экстренных ситуаций их попросили звонить в службу 102», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено разъяснению норм действующего законодательства Кыргызской Республики, согласно которым иностранные граждане, прибывшие с целью обучения, не вправе работать без соответствующего разрешения.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства, будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357347/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
В КР обсуждают новые правила приема иностранных студентов в медвузы
Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
Большинство иностранных студентов, обучающихся в КР, из Индии и Пакистана
Для иностранных студентов по медспециальностям введены единые минимальные тарифы
В КГУ имени Арабаева выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в КР
Риск депортации. Студенты-иностранцы должны вернуться в США до инаугурации
Иностранных студентов милиция снова попросила не гулять поздно вечером
Кабмин должен оптимизировать оформление документов иностранным студентам
В Кыргызстане из 39 тысяч иностранных студентов застрахованы 7 тысяч — ФОМС
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
21:53
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступила Вьетнаму Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступ...
21:47
Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop
21:38
В Бишкеке прошел очередной рейд «Нелегал»
21:26
Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента — доклад ООН
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: днем будет тепло