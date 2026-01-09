В Бишкеке прошел очередной рейд «Нелегал»

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека в рамках рейда «Нелегал» проверили места проживания иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Читайте по теме Более 120 иностранцев задержали на Ошском рынке в ходе рейда «Нелегал»

По ее данным, правоохранители проверили наличие и действительность документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и законность их пребывания в Кыргызстане.

«Им разъяснили требования законодательства КР о необходимости при выходе за пределы места проживания иметь при себе документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Также рекомендовано без крайней необходимости не покидать место проживания. В случае возникновения экстренных ситуаций их попросили звонить в службу 102», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено разъяснению норм действующего законодательства Кыргызской Республики, согласно которым иностранные граждане, прибывшие с целью обучения, не вправе работать без соответствующего разрешения.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства, будут продолжены.