В Бишкеке прошел очередной рейд «Нелегал»

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека в рамках рейда «Нелегал» проверили места проживания иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба управления.
По ее данным, правоохранители проверили наличие и действительность документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и законность их пребывания в Кыргызстане.
«Им разъяснили требования законодательства КР о необходимости при выходе за пределы места проживания иметь при себе документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Также рекомендовано без крайней необходимости не покидать место проживания. В случае возникновения экстренных ситуаций их попросили звонить в службу 102», — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделено разъяснению норм действующего законодательства Кыргызской Республики, согласно которым иностранные граждане, прибывшие с целью обучения, не вправе работать без соответствующего разрешения.
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства, будут продолжены.