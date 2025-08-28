В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов

Администрация Трампа сократит сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов, сообщает AFP.

Отмечается, что Департамент внутренней безопасности США опубликует 29 августа приказ, который ограничит срок пребывания в стране иностранцев со студенческой визой четырьмя годами.

Зарубежным журналистам придется продлевать разрешение на пребывание в США каждые восемь месяцев. Китайским журналистам — еще чаще: раз в 90 дней.

В своем заявлении ведомство утверждает, что хочет положить конец практике, когда иностранцы «пользуются щедростью США» и становятся, в частности, «вечными студентами». AFP отмечает, что департамент при этом не говорит, сколько денег из бюджета страны тратится на пребывание иностранных студентов. Как правило, студенты сами оплачивают и свою жизнь, и обучение — и считаются важным источником финансирования колледжей и университетов.

С 1978 года США разрешали иностранным гражданам оставаться в стране по студенческой визе весь срок очного обучения, сколько бы оно не длилось. В свою очередь иностранные журналисты могли работать в США весь срок своей командировки в страну, но не дольше 10 лет.

Американские власти утверждают, что с начала 2025-го аннулировали около 6 тысяч студенческих виз студентам из Китая и участникам университетских протестов против действий израильской армии в секторе Газа, пишет APF.