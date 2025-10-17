Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза

В Кыргызстане наблюдается отток иностранных студентов. Об этом заявили на круглом столе, который провели институт акыйкатчи, фонд «Оазис» и Фонд имени Фридриха Эберта.

В мероприятии участвовали представители госорганов, посольства Индии, международных организаций, вузов и студенты.

Сокращение числа студентов и виз

На круглом столе представили результаты исследования, которые зафиксировали сокращение числа иностранных студентов. В 2023-2024 учебном году их число уменьшилось на 31 процент.

Наибольший отток наблюдали среди студентов из Узбекистана (сокращение на 53 процента) и Индии (на 13 процентов).

По данным Министерства иностранных дел, в 2025-м выдали в четыре раза меньше студенческих виз типа S по сравнению с предыдущим годом — всего 11 тысяч 645.

Количество заявлений от граждан Индии сократилось на 80 процентов. Разрешение получили 4 тысячи 689 студентов.

Граждане Пакистана подали на 75 процентов меньше заявлений и получили 4 тысячи 200 виз.

Количество выданных виз гражданам Бангладеш сократилось на 58 процентов — до 333.

Руководитель Фонда имени Фридриха Эберта Филипп Ян отметил, что академическое сотрудничество Кыргызстана с южноазиатскими странами постепенно переходит на более тесные экономические связи.

Проблемы безопасности и дискриминации

Заместитель омбудсмена Жанибек Жоробаев подчеркнул, что институт постоянно мониторит соблюдение прав человека, чтобы каждый чувствовал себя защищенным.

Тем не менее опрос, проведенный фондом «Оазис», выявил серьезные проблемы:

Лишь 22 процента опрошенных студентов обратились в правоохранительные органы при нарушении их прав.

Студентам сложно арендовать жилье, они становятся жертвами краж и дискриминации в общественном транспорте.

42 процента респондентов сообщили о случаях физического запугивания.

14 процентов студентов подвергались сексуальному насилию и домогательствам.

Участники круглого стола отметили, что решение проблем безопасности иностранных студентов напрямую влияет на повышение инвестиционной привлекательности республики. Институт акыйкатчи озвучил ряд рекомендаций уполномоченным государственным органам для улучшения безопасности и защиты прав студентов.