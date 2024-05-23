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Власть

Акылбек Жапаров: Нам сейчас важно стать умной и дерзкой страной

«Нам сейчас важно стать умной и дерзкой страной», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня на Бишкекском международном финансовом форуме.

По его словам, на сегодня Кыргызстан вышел из категории государств с низким доходом. Номинальный ВВП на душу населения в настоящее время составляет больше $2 тысяч, а по паритетной способности — около $6,5 тысячи.

«Понятно, что нам предстоит очень много работы. Наша республика богата и человеческим капиталом, и природными ресурсами. Мы находимся на пересечении больших транспортных и геологических узлов. У нас прекрасные климатические условия. Мы богатая земля! Государство уже взяло на себя роль ведущей силы в экономике», — сказал глава кабмина.

Мы больше не только «ночной сторож» и не будем скромничать и уповать на «невидимую руку».

Акылбек Жапаров 

«Вы слышали, что сказал наш президент на вчерашнем совещании по социальной мобилизации. Государство будет играть роль мощного локомотива экономики, не только тонкого дирижера, но и первой скрипки в нашем оркестре. Но я сразу же хочу сказать, что эта роль будет только на первых порах. На моменте взлета и выхода на орбиту», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294798/
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