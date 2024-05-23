Земельная амнистия затронет новые районы Бишкека. Начали рассматривать заявления

В Ленинском акимиате состоялось первое заседание комиссии по проведению земельной амнистии на территории района в рамках административно-территориальной реформы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в заседании участвовали аким Ленинского района Жыргалбек Шакиев, директор департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства муниципалитета Койчугул Ибраимов, представители МП «Бишкекглавархитектура», бишкекского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Рассмотрены вопросы, касающиеся объектов земельной амнистии, расположенных на присоединенных территориях в рамках АТР (Орок, Новопавловка).

Рассмотрены 44 заявления, относящихся к МТУ «Орок», и 751 — к МТУ «Новопавловка».

В мэрии добавили, что на сегодня по Сокулукскому району приняты более 11 тысяч заявлений и более 1 тысячи 400 ПЗУ (схема и проект землеустройства на земельный участок).

Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.

Справка 24.kg В состав города вошли: айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;

село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

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