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Власть

Законопроект «О СМИ» продолжают переписывать. Срок продлили до конца июня

Срок редактирования законопроекта «О СМИ» продлен до конца июня. Об этом 24.kg сообщила юрист Таттубубу Эргешбаева.

По ее словам, концепция документа существенно изменилась.

«Удалось добиться отмены ряда противоречивых норм. В частности, пункт об обязательной регистрации любого интернет-ресурса в качестве СМИ. Теперь это будет на добровольной основе. Кроме того, мы убрали статью об ответственности за сказанное интервьюером в прямом эфире или в трансляции», — рассказала Таттубубу Эргешбаева.

Она добавила: в целом новый проект закона, если все поправки, предложенные экспертами, пройдут, можно назвать прогрессивным. 

Напомним, в начале марта президент страны провел закрытую встречу с руководителями ведущих СМИ и известными журналистами. Представители масс-медиа подняли среди прочего вопрос о законе о СМИ. Садыр Жапаров пообещал разобраться.

13 марта его пресс-секретарь Аскат Алагозов сообщил, что по поручению главы государства законопроект о средствах массовой информации отозван.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/294714/
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