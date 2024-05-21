Садыр Жапаров осмотрел тренировочный зал в управлении ГКНБ по Таласской области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил управление Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по Таласской области. Ему показали новый тренировочный зал, построенный за счет средств президентского фонда, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что построено футбольное поле, тренажерный зал, раздевалка, душевые кабины и баня. Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов безопасности с открытием зала и пожелал успехов в службе на благо общества и государства.

Напомним, что открытие нового здания управления ГКНБ по Таласской области состоялось 17 июня 2023 года. Тогда сотрудники госкомитета обратились к главе государства с просьбой построить тренировочный зал. Из президентского фонда на это выделили 50 миллионов сомов.