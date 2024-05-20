В Кыргызстане наконец-то появится закон о биологической безопасности. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил депутат Алишер Эрбаев.

Отметим, члены комитета рассматривали проект закона «О биологической безопасности в Кыргызской Республике», который разработала нардеп Динара Ашимова.

Депутата Балбака Тулобаева возмутило то, что документ должны были разработать такие профильные ведомства, как Минприроды или Минсельхоз, а не народный избранник с юридическим образованием.

На что чиновники профильных министерств ответили, что параллельно с работой депутата они создали свою комиссию. В итоге объединили усилия и совместно разработали законопроект.

После недолгих обсуждений члены комитета единогласно поддержали концепцию документа.

Напомним, Россия готова профинансировать открытие в Кыргызстане современной лаборатории для развития биобезопасности. Она будет располагать специальными возможностями. Строительство запланировано в рамках подписанного во время визита в нашу страну президента Владимира Путина в октябре 2023 года меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.