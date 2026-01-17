В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны. Председатель Службы государственной безопасности Баходир Курбанов на расширенном заседании Совбеза доложил президенту Шавкату Мирзиееву об актуальных угрозах и мерах их нейтрализации.

Фото пресс-службы президента Узбекистана

Заявлено, что одним из наиболее серьезных вызовов для национальной безопасности страны стало стремительное распространение деструктивных идей. По словам главы СГБ, ключевым каналом идеологического влияния на население стало виртуальное пространство.

«Виртуальное пространство, особенно социальные сети, превратилось в основной источник распространения деструктивных идей среди населения, что негативно влияет на религиозную обстановку», — сказал Баходир Курбанов.

Актуальность также сохраняют традиционные трансграничные вызовы — международный терроризм, наркотрафик, незаконный оборот оружия и контрабанда товарно-материальных ценностей через государственную границу.

Для нейтрализации этих рисков ведется масштабная работа по техническому укреплению рубежей. На границах с Таджикистаном и Туркменистаном возведено 453 километра защитных ограждений, проложено 287 километров пограничных дорог и установлено 44 современных электронных сигнализационных комплекса. По словам председателя СГБ, благодаря этим мерам количество нарушений границы удалось сократить в полтора раза.