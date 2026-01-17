18:57
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны

В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны. Председатель Службы государственной безопасности Баходир Курбанов на расширенном заседании Совбеза доложил президенту Шавкату Мирзиееву об актуальных угрозах и мерах их нейтрализации.

пресс-службы президента Узбекистана
Фото пресс-службы президента Узбекистана

Заявлено, что одним из наиболее серьезных вызовов для национальной безопасности страны стало стремительное распространение деструктивных идей. По словам главы СГБ, ключевым каналом идеологического влияния на население стало виртуальное пространство.

«Виртуальное пространство, особенно социальные сети, превратилось в основной источник распространения деструктивных идей среди населения, что негативно влияет на религиозную обстановку», — сказал Баходир Курбанов.

Актуальность также сохраняют традиционные трансграничные вызовы — международный терроризм, наркотрафик, незаконный оборот оружия и контрабанда товарно-материальных ценностей через государственную границу.

Для нейтрализации этих рисков ведется масштабная работа по техническому укреплению рубежей. На границах с Таджикистаном и Туркменистаном возведено 453 километра защитных ограждений, проложено 287 километров пограничных дорог и установлено 44 современных электронных сигнализационных комплекса. По словам председателя СГБ, благодаря этим мерам количество нарушений границы удалось сократить в полтора раза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358232/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан не пустили соль для скота из Узбекистана
Депутат требует усилить контроль за продажей отозванных смесей «Нестле»
Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ
Милиция усилила меры общественной безопасности на рынках Бишкека
В Узбекистан вернули партию мяса птицы из-за антибиотиков
В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки
Граждан Узбекистана подозревают в подготовке теракта в колонии под Ростовом
Qanot Sharq стала первым в СНГ эксплуатантом сверхдальних самолетов
В Узбекистане вводят охранные ордера для граждан, сообщивших о коррупции
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
18:43
На Иссык-Куле закупили крематории для уничтожения биологических отходов На Иссык-Куле закупили крематории для уничтожения биоло...
18:22
В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны
17:55
ОПЕК дает деньги на воду: 425 тысяч жителей Кыргызстана ждут модернизацию
17:31
Тони Блэр назначен в исполнительный орган по реализации мирного плана в Газе
17:15
Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке