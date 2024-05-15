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Власть

Парк имени Ататюрка. В парламенте предлагают объявить земельную амнистию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева подняла вопрос о сносе объектов в парке имени Ататюрка.

Она попросила мэрию Бишкека рассмотреть вопрос.

«По последней информации, 20 мая в парке имени Ататюрка снесут 198 объектов. Там живут люди, которые честным трудом купили дома. Я не защищаю коррупционеров. Мэрия пусть расследует на законном уровне. Кто выдал эти участки? Мэр, другие органы, городской кенеш? Почему они не привлекаются к ответственности? Жители выходят на митинг, некоторые депутаты встречались с ними», — сказала нардеп.

С коллегой согласился депутат Жалолидин Нурбаев.

«К нам тоже обратились жители многоэтажных домов. Они обеспокоены. Президент объявил земельную амнистию. Может, для этих жителей тоже объявим ее? Я думаю, люди не будут против или надо выделить землю и создать новый парк. Чтобы купить эти дома, жители долго собирали деньги и работали за границей. Неправильно сносить объекты и выгонять граждан оттуда», — отметил он.

Напомним, в апреле мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294000/
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