Мэрия Бишкека ответила на жалобы о поврежденном тротуаре в парке имени Ататюрка

По информации муниципальной администрации по Октябрьскому административному району подрядная организация ОсОО «Лидер Хаус» обязуется привести тротуар в парке в соответствие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее жители столицы сообщили о повреждениях тротуара в верхней части парка имени Ататюрка. По их словам, недавно уложенный асфальт на пешеходной дорожке начал трескаться, а в некоторых местах появились ямы.

В мэрии отметили, что подрядчику поручено устранить выявленные недостатки и привести участок в надлежащее состояние.