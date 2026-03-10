19:56
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Мэрия Бишкека ответила на жалобы о поврежденном тротуаре в парке имени Ататюрка

По информации муниципальной администрации по Октябрьскому административному району подрядная организация ОсОО «Лидер Хаус» обязуется привести тротуар в парке в соответствие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Читайте по теме
Бишкекчане пожаловались на потрескавшийся новый асфальт в парке имени Ататюрка

Ранее жители столицы сообщили о повреждениях тротуара в верхней части парка имени Ататюрка. По их словам, недавно уложенный асфальт на пешеходной дорожке начал трескаться, а в некоторых местах появились ямы.

В мэрии отметили, что подрядчику поручено устранить выявленные недостатки и привести участок в надлежащее состояние.
