Общество

Сцена, пруд, велодорожка. С реконструкцией парка Ататюрка ознакомился мэр

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с проектом реконструкции парка Ататюрка и встретился с жителями расположенных рядом домов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Отмечается, что реконструкция парка предусматривает обновление и организацию новых входных групп, памятника воинам Афганистана, новые игровые площадки, строительство сцены, спортивных площадок, зону иппотерапии, создание пруда со смотровой площадкой и организацию зон для пикника. Здесь также появится беговая дорожка — 3 километра и велодорожка — 3,6 километра.

Глава города поручил установить информационный стенд о сроках работ и смете, а также ускорить и обратить особое внимание на качество работ.

Для устройства безопасной и удобной велодорожки будет проведена выборочная санитарная расчистка.

Удаляются только дикорастущие кустарники и деревья, признанные аварийными по актам обследования, заверяют чиновники.

«Здоровые насаждения сохраняются, объем вмешательства сводится к необходимому минимуму. По завершении работ предусмотрено компенсирующее озеленение, это высадка новых деревьев и кустарников и дальнейший уход за ними, чтобы парк стал ещё более зелёным и комфортным для горожан», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2024 года Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Однако никто сносить особняки не стал. Мэрия и их владельцы заключили мировое соглашение.

А сам гардоначальник отметил, что нельзя сравнивать ситуацию с парком со сносом объектов в новостройке «Кок-Жар», так как у жителей зоны отдыха имеются государственные акты на частную собственность, выданные муниципалитетом. Аннулировать их можно только по решению суда.
