08:08
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Как проходит реконструкция парка имени Ататюрка, проверил мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел обход в парке имени Ататюрка, где продолжаются работы по масштабной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник ознакомился с ходом строительства новых пешеходных и беговых дорожек, поручил рассмотреть возможность расширения беговой зоны, чтобы парк стал комфортным местом для спортивных мероприятий и массовых забегов.

Особое внимание уделено вопросам благоустройства и озеленения.

МП «Бишкекзеленстрой» поручено активизировать уход за зелеными насаждениями и усилить полив.

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность качественного освещения, современной системы полива и благоустроенных зон отдыха, которые должны сделать парк удобным и безопасным для горожан.

Соответствующим городским службам и Октябрьскому акимиату поручено держать процесс реконструкции под особым контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346908/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Сцена, пруд, велодорожка. С реконструкцией парка Ататюрка ознакомился мэр
Садыр Жапаров заявил об отсутствии двойных стандартов к жителям парка Ататюрка
Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Снос домов в парке имени Ататюрка. Суд признал действия мэрии Бишкека законными
Горсовет Анкары одобрил проект реконструкции парка имени Ататюрка в Бишкеке
Дастан Бекешев просит не сносить дома в парке имени Ататюрка в Бишкеке
В парке имени Ататюрка начали демонтаж объектов
Парк имени Ататюрка. Вопрос рассмотрели на координационном совете в мэрии
Сноса домов в парке имени Ататюрка сегодня не будет
Парк имени Ататюрка. Изъятие частной собственности — прерогатива суда — депутат
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
В&nbsp;Аламединском районе поймали воров, охотившихся за&nbsp;деньгами и&nbsp;ювелиркой В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
13 октября, понедельник
08:07
Фестиваль молодежного туризма Bishkek Travel Fest проходит в столице Фестиваль молодежного туризма Bishkek Travel Fest прохо...
08:00
Как проходит реконструкция парка имени Ататюрка, проверил мэр Бишкека
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 октября, воскресенье
22:43
Кыргызстанец Эрлан Шеров завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 октября: местами дожди
20:02
В Стамбуле мужчину приговорили почти к четырем годам тюрьмы за убийство кота
19:31
Выборы-2025. ЦИК призывает кандидатов в депутаты соблюдать закон при сборе денег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кулинарный мастер-класс, кинопоказы и выставки