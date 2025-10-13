Как проходит реконструкция парка имени Ататюрка, проверил мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел обход в парке имени Ататюрка, где продолжаются работы по масштабной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник ознакомился с ходом строительства новых пешеходных и беговых дорожек, поручил рассмотреть возможность расширения беговой зоны, чтобы парк стал комфортным местом для спортивных мероприятий и массовых забегов.

Особое внимание уделено вопросам благоустройства и озеленения.

МП «Бишкекзеленстрой» поручено активизировать уход за зелеными насаждениями и усилить полив.

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность качественного освещения, современной системы полива и благоустроенных зон отдыха, которые должны сделать парк удобным и безопасным для горожан.

Соответствующим городским службам и Октябрьскому акимиату поручено держать процесс реконструкции под особым контролем.