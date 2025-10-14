До 500 миллионов сомов получит мэрия Бишкека с домов в парке имени Ататюрка

До 500 миллионов сомов планирует получить мэрия Бишкека с домов в парке имени Ататюрка. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Напомним, в апреле 2024 года мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. В муниципалитете заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Однако никто сносить особняки не стал. Мэрия и их владельцы заключили мировое соглашение.

Сегодня на сессии БГК одна из депутатов напомнила, что застройщики будут платить по $4,5 тысячи за сотку, а многоквартирные дома — по $1 тысяче за каждую квартиру. «Эти средства попадут в бюджет?» — спросила она.

Азамат Кадыров ответил, что создан фонд развития зеленых зон Бишкека, открыт спецсчет, куда поступают средства. «За счет этих средств идет развитие парка имени Ататюрка и других зеленых зон города. Оплата безналичная, осуществляется только банковским переводом. Всего планируем получить до 500 миллионов сомов, это разовые платежи», — сказал он.