10:56
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Власть

Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия

Фото мэрии Бишкека. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Мэрия Бишкека и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Об этом в эфире «Азаттыка» сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что нельзя сравнивать ситуацию с парком со сносом объектов в новостройке «Кок-Жар», так как у жителей зоны отдыха имеются государственные акты на частную собственность, выданные муниципалитетом. Аннулировать их можно только по решению суда.

«Но судебные процессы могут продлиться еще два-три года. Там есть частные, многоквартирные дома, земельные участки. Мы пришли к мировому соглашению. В рамках него мы из 24 гектаров возвращаем парку 5 гектаров земли, переданных в свое время в частные руки. Помимо этого, с каждым годом состояние парка ухудшается, деревья высыхают», — рассказал Айбек Джунушалиев.

В связи с этим жители парка имени Ататюрка согласились передать средства на его развитие путем купли своих же земельных участков. На сегодня на территории зоны отдыха построены 68 жилых и 2 многоэтажных и клубных дома. По словам градоначальника, застройщики будут платить по $4,5 тысячи за сотку, а многоквартирные дома — по $1 тысячи за каждую квартиру.

Всего муниципалитет планирует собрать 500 миллионов сомов.  Уже получили 97 миллионов. Средства направят на реконструкцию парка имени Ататюрка.

Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/339238/
просмотров: 1563
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Мэрия: Спекуляции отдельных политиков не решат проблему жителей «Кок-Жара»
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
В «Кок-Жаре» жители перекрыли дорогу во время сноса. Задержали пятерых
Это что за вонь? Мэр Бишкека нашел на складе десятки килограммов тухлой курицы
Протест жителей жилмассива «Кок-Жар». Мэрия не намерена отказываться от сноса
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Президент КР&nbsp;рассказал подробности строительства кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Президент КР рассказал подробности строительства кластера «Ала-Тоо Резорт»
Визит Уиткоффа в&nbsp;Москву: Владимир Путин позвонил Садыру Жапарову Визит Уиткоффа в Москву: Владимир Путин позвонил Садыру Жапарову
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
10:48
Схемы движения автобусных маршрутов изменили из-за ремонта на улице Фучика Схемы движения автобусных маршрутов изменили из-за ремо...
10:45
Глава российского правительства посетит Кыргызстан с официальным визитом
10:35
MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
10:27
В Санкт-Петербурге трудовым мигрантам теперь запретили работать и курьерами
10:21
В КР утвержден порядок изоляции пациентов, отказавшихся от лечения туберкулеза