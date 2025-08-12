Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия

Мэрия Бишкека и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Об этом в эфире «Азаттыка» сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что нельзя сравнивать ситуацию с парком со сносом объектов в новостройке «Кок-Жар», так как у жителей зоны отдыха имеются государственные акты на частную собственность, выданные муниципалитетом. Аннулировать их можно только по решению суда.

«Но судебные процессы могут продлиться еще два-три года. Там есть частные, многоквартирные дома, земельные участки. Мы пришли к мировому соглашению. В рамках него мы из 24 гектаров возвращаем парку 5 гектаров земли, переданных в свое время в частные руки. Помимо этого, с каждым годом состояние парка ухудшается, деревья высыхают», — рассказал Айбек Джунушалиев.

В связи с этим жители парка имени Ататюрка согласились передать средства на его развитие путем купли своих же земельных участков. На сегодня на территории зоны отдыха построены 68 жилых и 2 многоэтажных и клубных дома. По словам градоначальника, застройщики будут платить по $4,5 тысячи за сотку, а многоквартирные дома — по $1 тысячи за каждую квартиру.

Всего муниципалитет планирует собрать 500 миллионов сомов. Уже получили 97 миллионов. Средства направят на реконструкцию парка имени Ататюрка.

Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.