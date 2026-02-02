Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности

Бишкекчане недоумевают по поводу текущих строительных работ в верхней части парка имени Ататюрка. На месте старых конюшен, по словам местных жителей, возводится капитальный объект, что вызвало у них вопросы о целесообразности и законности застройки в столь ценном зеленом пространстве города.

Многие из жителей парка помнят, как когда-то здесь располагались конюшни, а вокруг них были зеленые насаждения. Теперь же, по их мнению, на этом месте вырастет новое сооружение, которое может изменить саму концепцию парка.

Мы не против реконструкции, но не хотелось бы, чтобы парк превратился в строительную площадку. Бишкекчане

Помимо этого, они отмечают, что в нижней части территории снесены старые легкие конструкции, в том числе тир и кафе. И задаются вопросом, почему же в верхней зоне проводится строительство?



24.kg рассказали, что все работы проводятся в рамках реконструкции парка имени Ататюрка. В частности, речь идет о восстановлении старых конюшен, которые, по словам представителей муниципалитета, будут модернизированы в соответствии с новыми стандартами.

«Реконструкция не будет нарушать концепцию парка. На месте старой конюшни появится новая, более современная постройка, которая будет использоваться в целях иппотерапии — важной социальной услуги для людей с инвалидностью. Эти работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание новых возможностей для горожан», — прокомментировали там.

Справка 24.kg Иппотерапия — это метод лечебной реабилитации (адаптивная верховая езда), основанный на взаимодействии с лошадью и езде на ней без седла. Она применяется для лечения физических и психических заболеваний, совмещая физическую тренировку мышц, улучшение координации и психологическую разгрузку.

