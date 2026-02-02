13:32
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Агент 024

Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности

Фото читателей

Бишкекчане недоумевают по поводу текущих строительных работ в верхней части парка имени Ататюрка. На месте старых конюшен, по словам местных жителей, возводится капитальный объект, что вызвало у них вопросы о целесообразности и законности застройки в столь ценном зеленом пространстве города.

Многие из жителей парка помнят, как когда-то здесь располагались конюшни, а вокруг них были зеленые насаждения. Теперь же, по их мнению, на этом месте вырастет новое сооружение, которое может изменить саму концепцию парка.

Мы не против реконструкции, но не хотелось бы, чтобы парк превратился в строительную площадку.

Бишкекчане

Помимо этого, они отмечают, что в нижней части территории снесены старые легкие конструкции, в том числе тир и кафе. И задаются вопросом, почему же в верхней зоне проводится строительство?

В пресс-службе мэрии 24.kg рассказали, что все работы проводятся в рамках реконструкции парка имени Ататюрка. В частности, речь идет о восстановлении старых конюшен, которые, по словам представителей муниципалитета, будут модернизированы в соответствии с новыми стандартами.

«Реконструкция не будет нарушать концепцию парка. На месте старой конюшни появится новая, более современная постройка, которая будет использоваться в целях иппотерапии — важной социальной услуги для людей с инвалидностью. Эти работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание новых возможностей для горожан», — прокомментировали там.

Справка 24.kg

Иппотерапия — это метод лечебной реабилитации (адаптивная верховая езда), основанный на взаимодействии с лошадью и езде на ней без седла. Она применяется для лечения физических и психических заболеваний, совмещая физическую тренировку мышц, улучшение координации и психологическую разгрузку.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/360181/
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Бишкекчане просят оградить котлован на проспекте Манаса более качественно
В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап
В Бишкеке проверяют строительные объекты на соблюдение техники безопасности
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Лицам с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Кыргызстане просят повысить ежемесячное пособие Лицам с инвалидностью в Кыргызстане просят повысить ежемесячное пособие
В&nbsp;Оше посетитель пожаловался на&nbsp;взимание платы за&nbsp;обслуживание в&nbsp;кафе В Оше посетитель пожаловался на взимание платы за обслуживание в кафе
В&nbsp;Бишкеке машины ехали навстречу по&nbsp;дороге с&nbsp;односторонним движением В Бишкеке машины ехали навстречу по дороге с односторонним движением
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
13:18
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке вр...
13:11
В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда
13:09
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
13:08
В Кыргызстане разработан новый метод оценки состояния пастбищ
13:04
Проблема смога. В КР в 2,5 раза увеличилась заболеваемость аллергическим ринитом