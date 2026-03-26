Без аттракционов, но с фонтанами: как изменится парк имени Ататюрка к лету

Реконструкция парка имени Ататюрка, начавшаяся в августе 2025 года, выходит на финишную прямую. Уже в мае-июне горожане смогут увидеть обновленное пространство — современное, удобное и сохраняющее природную атмосферу.
Над аллеями висит гул техники, но уже проступают очертания будущего парка. Проложены новые пешеходные дорожки общей площадью 77 тысяч квадратных метров, обустраиваются спортивные зоны и воркаут-площадки.
Там, где раньше был густой, почти непроходимый массив деревьев и зарослей, теперь формируется инфраструктура для отдыха и прогулок. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» зеленые насаждения на территории стараются максимально сохранить — убирают сухостой, а на его месте высадят новые деревья и кустарники.
Особое внимание привлекает центральная аллея: здесь установлен современный фонтан, а по вечерам пространство наполнится мягким светом обновленного освещения.
В глубине парка достраивают конюшни — в ближайшее время сюда переедут лошади и пони. Это будет зона иппотерапии для людей с инвалидностью — одно из ключевых социальных направлений проекта.
По словам Рустама Токталиева, заместителя директора подрядной компании, которая наводит порядок, параллельно появятся небольшие новые объекты, необходимые для парка. Помимо конюшни, в планах — центр рекреации для занятий йогой и шахматами (около 600 квадратных метров), музей рядом с памятником воинам-афганцам и административное здание для сотрудников парка.
По его словам, больших аттракционов в парке не будет — он больше прогулочный. Возможно, появятся лишь небольшие качели для совсем маленьких детей.
Как отметил Рустам Токталиев, многие решения принимали с учетом удобства горожан. «Мы специально уложили первый слой асфальта в октябре прошлого года, чтобы людям было удобно ходить. В соцсетях начались недовольства граждан, почему асфальт в таком состоянии. Но это только первый слой — именно для удобства людей, чтобы они не ходили по грязи. А сейчас идут завершающие работы, и скоро уложим новый слой», — сказал он.
Финальные штрихи уже близки, и, по словам подрядчиков, результат оправдает ожидания горожан. «Как только мы все закончим, будет красиво. Людям обязательно понравится», — заключил Рустам Токталиев.