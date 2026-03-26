Без аттракционов, но с фонтанами: как изменится парк имени Ататюрка к лету

Реконструкция парка имени Ататюрка, начавшаяся в августе 2025 года, выходит на финишную прямую. Уже в мае-июне горожане смогут увидеть обновленное пространство — современное, удобное и сохраняющее природную атмосферу.

Над аллеями висит гул техники, но уже проступают очертания будущего парка. Проложены новые пешеходные дорожки общей площадью 77 тысяч квадратных метров, обустраиваются спортивные зоны и воркаут-площадки.

Там, где раньше был густой, почти непроходимый массив деревьев и зарослей, теперь формируется инфраструктура для отдыха и прогулок. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» зеленые насаждения на территории стараются максимально сохранить — убирают сухостой, а на его месте высадят новые деревья и кустарники.

Фото предоставлено подрядчиком

Особое внимание привлекает центральная аллея: здесь установлен современный фонтан, а по вечерам пространство наполнится мягким светом обновленного освещения.

В глубине парка достраивают конюшни — в ближайшее время сюда переедут лошади и пони. Это будет зона иппотерапии для людей с инвалидностью — одно из ключевых социальных направлений проекта.

Фото предоставлено подрядчиком. Так будет выглядеть новая конюшня

По словам Рустама Токталиева, заместителя директора подрядной компании, которая наводит порядок, параллельно появятся небольшие новые объекты, необходимые для парка. Помимо конюшни, в планах — центр рекреации для занятий йогой и шахматами (около 600 квадратных метров), музей рядом с памятником воинам-афганцам и административное здание для сотрудников парка.

По его словам, больших аттракционов в парке не будет — он больше прогулочный. Возможно, появятся лишь небольшие качели для совсем маленьких детей.

Инженерная часть обновляется — пробурили две скважины для искусственного пруда и системы полива. Общая протяженность арычной системы увеличили до около 4,5 километра. Все это поможет решить проблему нехватки воды в жаркие месяцы.

Как отметил Рустам Токталиев, многие решения принимали с учетом удобства горожан. «Мы специально уложили первый слой асфальта в октябре прошлого года, чтобы людям было удобно ходить. В соцсетях начались недовольства граждан, почему асфальт в таком состоянии. Но это только первый слой — именно для удобства людей, чтобы они не ходили по грязи. А сейчас идут завершающие работы, и скоро уложим новый слой», — сказал он.

Кстати, реконструкция под постоянным контролем городских властей — объект неоднократно лично инспектировал мэр Айбек Джунушалиев. Ожидается, что церемонию открытия обновленного парка в мае-июне посетят и первые лица страны.

Финальные штрихи уже близки, и, по словам подрядчиков, результат оправдает ожидания горожан. «Как только мы все закончим, будет красиво. Людям обязательно понравится», — заключил Рустам Токталиев.