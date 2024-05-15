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Власть

Евросоюз намерен усилить работу в странах Центральной Азии — Тери Хакала

Европейский союз (ЕС) мощно присутствует в регионе Центральной Азии и намерен усиливать здесь работу. Об этом заявила специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала в ходе международной конференции «Туркмения и ЕС: 30 лет сотрудничества».

«ЕС очень мощно присутствует в регионе Центральной Азии. И наша цель заключается в том, чтобы содействовать развитию и благосостоянию этих стран, и устойчивости. В следующие 30 лет мы планируем продолжить работу и в Туркменистане, и в других центральноазиатских странах, партнерах, во благо этих стран и ЕС», — сказала она.

Тери Хакала также напомнила, что в январе этого года в Брюсселе прошел транспортный инвестиционный форум ЕС — Центральная Азия.

«В январе ЕС организовал инвестиционный форум, и в марте тоже шли обсуждения нашей приверженности и обязательств, связанных с выделением $10 миллиардов со стороны ЕС на проект Транскаспийского коридора, который поможет расширить торговые отношения, включить все больше людей в свою деятельность. Это будет способствовать расширению не только транспортного, но и энергетического коридора», — отметила спецпредставитель Евросоюза.

Транскаспийский транспортный коридор — международный маршрут, который должен соединить Европу и Центральную Азию. Ожидается, что грузы будут доставляться по нему всего за 15 дней.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что «Запад хочет посеять рознь между РФ и странами Центральной Азии».

«Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293977/
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