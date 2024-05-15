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Власть

Запад хочет посеять рознь между Россией и Центральной Азией, считают в МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, выступая на открытии IV конференции клуба «Валдай» в ходе сессии «Россия и Центральная Азия в общей системе региона: двусторонние и многосторонние аспекты», вчера сделал несколько заявлений. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

«Мы видим, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контроль над пролегающими в нем транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства государств Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно, во весь рост заявит о себе угроза цветных революций, которые, как известно, широко практикуются Западом», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства России.

По словам Михаила Галузина, «стратегический расчет наших недругов очевиден: посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения».

Он добавил, что «за океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной западной экспансии».

«Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям.

«Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. Его общий объем в минувшем году превысил $44 миллиарда и 33 процента всей внешней торговли государств Центральной Азии приходится сегодня на Россию. В значительной мере это обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном достиг 80 процентов, с Узбекистаном — 55 процентов, с Туркменистаном — 24 процента», — сказал замглавы МИД РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293971/
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