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Власть

Эдиль Байсалов принял нового представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял нового представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Саммана Джунг Тапа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов поздравил Саммана Джунг Тапа с назначением на должность, пожелав дальнейших успехов. Он отметил, что КР высоко оценивает деятельность ЮНИСЕФ, направленную на реализацию проектов и программ, в сферах социальной политики, защиты прав и интересов детей.

Замглавы кабмина выразил благодарность ЮНИСЕФ за оказанное содействие в возвращении детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии и отметил важность поддержки и содействия организации в повышении потенциала соцработников, занимающихся с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детьми трудовых мигрантов, оставшимися без попечения родителей и инвалидами, а также в реабилитации детей-репатриантов.

Стороны также обсудили широкий комплекс вопросов двусторонней повестки, подчеркнув важность дальнейшего эффективного взаимодействия, реализации совместных проектов по улучшению уровня жизни детей.

Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике отметил готовность к дальнейшей плодотворной работе по защите и поддержке детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293923/
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