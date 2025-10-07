ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям

ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) запускает свою первую кампанию по сбору пожертвований в Кыргызстане. Как сообщили в представительстве организации в КР, средства собираются для оказания помощи детям, сталкивающимся с острыми проблемами как внутри страны, так и за ее пределами.

«Взносы от частных лиц и организаций позволяют ЮНИСЕФ обеспечивать детей питанием, защитой, медицинской помощью и другими жизненно важными услугами. На протяжении десятилетий дети Кыргызстана получали помощь от ЮНИСЕФ благодаря щедрости и поддержки со всего мира. Теперь ЮНИСЕФ приглашает граждан Кыргызстана проявить ту же заботу и солидарность по отношению к детям во всем мире», — говорится в сообщении.

Кампания направлена на сбор средств в поддержку:



детей, пострадавших от гуманитарного кризиса в Газе;

детей, страдающих от недоедания в Судане, Йемене, Газе и других странах;

детей, подвергающихся воздействию загрязнения воздуха в Кыргызстане;

детей с инвалидностью в Кыргызстане, которые сталкиваются с барьерами в сфере здравоохранения, образования и социальной интеграции.

Кампания стартует на разных цифровых платформах, предоставляя гражданам возможность сделать единоразовое или регулярное пожертвование онлайн.

В организации отметили, что работа ЮНИСЕФ полностью финансируется за счет добровольных взносов граждан, фондов, правительств и бизнеса. В 2024 году более 10 миллионов человек по всему миру поддержали миссию ЮНИСЕФ. Каждое пожертвование — большое или малое — помогает спасать жизни, защищать права и создавать возможности для детей.