14:09
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям

ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) запускает свою первую кампанию по сбору пожертвований в Кыргызстане. Как сообщили в представительстве организации в КР, средства собираются для оказания помощи детям, сталкивающимся с острыми проблемами как внутри страны, так и за ее пределами.

«Взносы от частных лиц и организаций позволяют ЮНИСЕФ обеспечивать детей питанием, защитой, медицинской помощью и другими жизненно важными услугами. На протяжении десятилетий дети Кыргызстана получали помощь от ЮНИСЕФ благодаря щедрости и поддержки со всего мира. Теперь ЮНИСЕФ приглашает граждан Кыргызстана проявить ту же заботу и солидарность по отношению к детям во всем мире», — говорится в сообщении.

Кампания направлена на сбор средств в поддержку:

  • детей, пострадавших от гуманитарного кризиса в Газе;
  • детей, страдающих от недоедания в Судане, Йемене, Газе и других странах;
  • детей, подвергающихся воздействию загрязнения воздуха в Кыргызстане;
  • детей с инвалидностью в Кыргызстане, которые сталкиваются с барьерами в сфере здравоохранения, образования и социальной интеграции.

Кампания стартует на разных цифровых платформах, предоставляя гражданам возможность сделать единоразовое или регулярное пожертвование онлайн.

В организации отметили, что работа ЮНИСЕФ полностью финансируется за счет добровольных взносов граждан, фондов, правительств и бизнеса. В 2024 году более 10 миллионов человек по всему миру поддержали миссию ЮНИСЕФ. Каждое пожертвование — большое или малое — помогает спасать жизни, защищать права и создавать возможности для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346268/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Тепло и забота: 100 дворников в Оше угостили обедом и подарили термобелье
Бишкекчанке с пятью детьми проект «Человек в маске» подарил дом
ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии
В Африке жертвуют на благотворительность щедрее, чем в Европе
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале
В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка
Умереть богатым позорно. Билл Гейтс раздаст почти все свое состояние
KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года
«Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
13:52
Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Карак...
13:50
Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой
13:27
ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям
13:26
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
12:56
Открытый конкурс авторов по нескольким школьным предметам объявят в Кыргызстане