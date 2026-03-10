17:28
Общество

Почти 250 планшетов передал ЮНИСЕФ системе здравоохранения Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения прошла встреча главы ведомства Дамира Осмонова с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самманом Джунг Тапа.

По данным пресс-центра МЗ КР, в ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сферах охраны здоровья матерей и детей, развития первичной медико-санитарной помощи, иммунизации и внедрения цифровых решений в системе здравоохранения.

«Благодаря совместной работе нам удалось добиться значительных результатов. За последние десятилетия в Кыргызстане детская смертность снизилась на 73 процента. Согласно комплексному исследованию по множественным показателям, проведенному в 2023 году при поддержке наших партнеров, включая ЮНИСЕФ, смертность детей до пяти лет за последние пять лет снизилась с 20 до 16,5 на 1 тысячу живорожденных», — отметил Дамир Осмонов.

Он подчеркнул, что Минздрав высоко ценит вклад ЮНИСЕФ в развитие первичной медико-санитарной помощи, поддержку услуг для беременных женщин, новорожденных, детей и подростков, а также в разработку современных стандартов оказания медицинской помощи.

Отдельно министр подчеркнул поддержку ЮНИСЕФ в сфере лекарственного обеспечения. Он заметил, что МЗ КР уже приступило к закупкам лекарств через ЮНИСЕФ и намерено последовательно расширять и усиливать это направление, развивая дальнейшее сотрудничество.

В ходе встречи также обсуждались вопросы укрепления системы иммунизации, включая совместную работу по повышению охвата вакцинацией и развитию национальной системы управления вакцинами.

Отдельное внимание стороны уделили развитию телемедицины через платформу Telemed.kg, которая позволяет расширять доступ населения, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах, к консультациям специалистов.

В рамках поддержки цифровизации первичной медико-санитарной помощи ЮНИСЕФ передал системе здравоохранения 247 планшетов, которые будут использоваться медицинскими работниками для дистанционных консультаций и повышения доступности медицинской помощи.

Дамир Осмонов добавил, что дальнейшее развитие сотрудничества с ЮНИСЕФ поспособствует укреплению системы здравоохранения, расширению профилактических программ и улучшению здоровья детей и семей в КР.
