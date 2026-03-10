Почти 250 планшетов передал ЮНИСЕФ системе здравоохранения Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения прошла встреча главы ведомства Дамира Осмонова с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самманом Джунг Тапа.
По данным пресс-центра МЗ КР, в ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сферах охраны здоровья матерей и детей, развития первичной медико-санитарной помощи, иммунизации и внедрения цифровых решений в системе здравоохранения.
Он подчеркнул, что Минздрав высоко ценит вклад ЮНИСЕФ в развитие первичной медико-санитарной помощи, поддержку услуг для беременных женщин, новорожденных, детей и подростков, а также в разработку современных стандартов оказания медицинской помощи.
Отдельно министр подчеркнул поддержку ЮНИСЕФ в сфере лекарственного обеспечения. Он заметил, что МЗ КР уже приступило к закупкам лекарств через ЮНИСЕФ и намерено последовательно расширять и усиливать это направление, развивая дальнейшее сотрудничество.
В ходе встречи также обсуждались вопросы укрепления системы иммунизации, включая совместную работу по повышению охвата вакцинацией и развитию национальной системы управления вакцинами.
Отдельное внимание стороны уделили развитию телемедицины через платформу Telemed.kg, которая позволяет расширять доступ населения, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах, к консультациям специалистов.
Дамир Осмонов добавил, что дальнейшее развитие сотрудничества с ЮНИСЕФ поспособствует укреплению системы здравоохранения, расширению профилактических программ и улучшению здоровья детей и семей в КР.