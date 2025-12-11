Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект

Для обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве одних возрастных ограничений недостаточно. Об этом предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В Австралии, напомним, начал действовать первый в мире запрет на использование социальных сетей детьми и подростками младше 16 лет. Официально объявленная цель запрета — защитить молодежь от кибербуллинга, сексуальной эксплуатации и вредного контента, который наносит ущерб психическому здоровью.

«Мы приветствуем растущую в мире приверженность защите детей в цифровой среде, однако подобные запреты несут новые риски и могут обернуться обратным эффектом», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Для многих — особенно изолированных и маргинализированных детей — социальные сети — это своего рода «спасательный круг», способствующий общению, обучению и самовыражению, считают в фонде. Кроме того, многие из них тем или иным образом найдут способы обойти запрет — через VPN или менее регулируемые платформы, что сделает их защиту еще сложнее.

«Возрастные ограничения должны быть частью более широкой стратегии, которая защищает детей от вреда, уважает их право на конфиденциальность и не загоняет их в нерегулируемые, менее безопасные цифровые пространства», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Законодательное регулирование, по мнению представителей фонда, не должно подменять собой обязанность онлайн-платформ инвестировать в безопасность детей. Законы о возрастных ограничениях не могут служить альтернативой улучшению дизайна платформ и тщательной модерации контента.

ЮНИСЕФ призывает правительства, регуляторов и технологические компании работать вместе с детьми и их семьями, чтобы создать безопасное и инклюзивное цифровое пространство, которое будет уважать права ребенка.

Детский фонд ООН рекомендует странам оказывать помощь родителям в повышении цифровой грамотности: «Сегодня от них требуют невозможного: контролировать платформы, которые они не создавали, и алгоритмы, которые они не понимают».