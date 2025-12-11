15:48
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект

Для обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве одних возрастных ограничений недостаточно. Об этом предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В Австралии, напомним, начал действовать первый в мире запрет на использование социальных сетей детьми и подростками младше 16 лет. Официально объявленная цель запрета — защитить молодежь от кибербуллинга, сексуальной эксплуатации и вредного контента, который наносит ущерб психическому здоровью.

«Мы приветствуем растущую в мире приверженность защите детей в цифровой среде, однако подобные запреты несут новые риски и могут обернуться обратным эффектом», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Для многих — особенно изолированных и маргинализированных детей — социальные сети — это своего рода «спасательный круг», способствующий общению, обучению и самовыражению, считают в фонде. Кроме того, многие из них тем или иным образом найдут способы обойти запрет — через VPN или менее регулируемые платформы, что сделает их защиту еще сложнее.

Читайте по теме
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей

«Возрастные ограничения должны быть частью более широкой стратегии, которая защищает детей от вреда, уважает их право на конфиденциальность и не загоняет их в нерегулируемые, менее безопасные цифровые пространства», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Законодательное регулирование, по мнению представителей фонда, не должно подменять собой обязанность онлайн-платформ инвестировать в безопасность детей. Законы о возрастных ограничениях не могут служить альтернативой улучшению дизайна платформ и тщательной модерации контента.

ЮНИСЕФ призывает правительства, регуляторов и технологические компании работать вместе с детьми и их семьями, чтобы создать безопасное и инклюзивное цифровое пространство, которое будет уважать права ребенка.

Детский фонд ООН рекомендует странам оказывать помощь родителям в повышении цифровой грамотности: «Сегодня от них требуют невозможного: контролировать платформы, которые они не создавали, и алгоритмы, которые они не понимают».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354238/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира
В США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов
Спецшколу для незрячих детей перенесут в Чон-Арык? Ответ Минпросвещения
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов
Запретить соцсети детям собираются в Казахстане. Подготовлен законопроект
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
15:42
Бишкекский городской суд оставил в силе решение по делу Риты Карасартовой Бишкекский городской суд оставил в силе решение по делу...
15:17
От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг
15:05
В 10-м микрорайоне продолжается стройка торгового центра, несмотря на запрет
14:42
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
14:27
Бывший участник Олимпийских игр стал самым разыскиваемым ФБР наркобароном