12:42
Сюжет: Атака на Иран

ЮНИСЕФ: Около 200 детей погибли в результате эскалации на Ближнем Востоке

Около 200 детей погибли в результате эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявили в ЮНИСЕФ.

Уточняется, что по меньшей мере 181 ребенок погиб в Иране, семь — в Ливане, три — в Израиле и один — в Кувейте, сообщила международная организация защиты детей.

из архива
Фото из архива. В результате атаки на Минаб погибло 148 школьниц

Ранее в ЮНИСЕФ подчеркивали, что военная эскалация на Ближнем Востоке знаменует собой опасный момент для миллионов детей в регионе.

«ЮНИСЕФ глубоко обеспокоен сообщениями об ударах в Иране и по всему региону, иллюстрирующими серьезную опасность для детей. Поступают сообщения об ударах по школам в Иране, в том числе по женской школе в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана... ЮНИСЕФ поддерживает призыв генерального секретаря ООН к немедленному прекращению боевых действий и деэскалации. ЮНИСЕФ также настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правом прав человека, включая защиту гражданского населения и основных услуг, от которых зависят дети. Нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, включая школы, является нарушением международного права», — говорится в заявлении.

Напомним, седьмые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей.
