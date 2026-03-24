Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Более 2 тысяч детей погибли или были ранены с начала операции

Более 2,1 тысячи детей погибли или были ранены с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

Дональд Трамп сообщил, что после переговоров с Ираном США на пять дней приостановят удары по энергетической инфраструктуре страны. Власти Ирана опровергают это и заявили, что никаких диалогов между Вашингтоном и Тегераном не было и нет.

Однако глава Белого дома продолжает говорить о том, что переговорный процесс с Ираном идет. Он заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с представителями ИРИ.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что, если сделка с Ираном будет заключена, США заберут иранский обогащенный уран.

США на переговорах с Ираном обсуждают отказ Тегерана от ядерного оружия и обогащения урана — заявляет Трамп.

Он добавил, что новый раунд переговоров Ирана и США пройдет по телефону в понедельник, и сообщил, что Вашингтон ведет переговоры не с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

Израиль и США нанесли удары по газопроводу и распределительной станции в Иране, сообщило агентство Fars.

США с начала операции против Ирана поразили более 9 тысяч целей, заявили в Пентагоне.

Тегеран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США на иранском побережье или островах, говорится в заявлении Совета по обороне Ирана.

«Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега», — цитирует Совет по обороне Ирана агентство Fars.

IRNA пишет, что сбит американский беспилотник «Лукас» силами ПВО армии Ирана. Ударный беспилотник «Лукас» был поражен средствами противовоздушной обороны на юго-востоке страны.

В Совете обороны ИРИ заявили, что страны, не являющиеся враждебными Ирану, могут провести свои суда через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

Фото СМИ. Последствия ракетных ударов

Иран не прекратит боевые действия, пока с него не будут сняты «все санкции», заявил военный советник верховного лидера Мохсен Резаи.

​США хотят завершить войну в Иране 9 апреля, чтобы Трамп мог получить национальную израильскую премию, сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник.

В конце декабря прошлого года премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп удостоен премии Израиля — самой престижной награды еврейского государства, которая до сих пор вручалась исключительно израильтянам.

Авиаперевозчик Lufthansa продлил отмену рейсов в некоторые страны Ближнего Востока.

Турция предлагает кратковременное прекращение огня в конфликте вокруг Ирана, чтобы создать пространство для переговоров. Посредниками при передаче сообщений между Ираном и США выступили Египет и Турция — информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя.
