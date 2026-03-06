15:50
ЮНИСЕФ приветствует введение единого детского пособия в Кыргызстане

ЮНИСЕФ тепло приветствует Указ, подписанный президентом Садыром Жапаровым, о введении единого ежемесячного государственного пособия «Бала ырысы» для всех детей до трех лет.

Представитель ЮНИСЕФ Самман Джунг Тапа считает, что это важное решение отражает неизменную и последовательную приверженность страны защите прав детей и является еще одним примером системного вклада Кыргызской Республики в самые ранние и критически важные годы жизни ребенка.

Расширение социальной защиты для детей раннего возраста является одним из наиболее эффективных способов сокращения детской бедности и обеспечения каждому ребенку наилучшего начала жизни.

Национальная программа развития до 2030 года ставит четкую цель сократить уровень детской бедности с 33,1 до 25 процентов, расширить охват детей мерами социальной защиты, укрепить доступ к первичной медико-санитарной помощи и ускорить развитие дошкольного образования. Введение пособия «Бала ырысы» является важным шагом на пути к достижению этих целей и укреплению реализации прав детей в КР.

Мировой опыт показывает, что каждый доллар, инвестированный в раннее детство, может приносить отдачу до $13 благодаря повышению образовательных результатов, повышению производительности труда, улучшению здоровья и снижению неравенства.

ЮНИСЕФ вновь выражает признательность правительству Кыргызстана за приоритетное внимание к детям и семьям и подтверждает готовность продолжать поддержку национальных партнеров в разработке и реализации программы «Бала ырысы» с целью дальнейшего укрепления национальной системы социальной защиты в интересах каждого ребенка. 
