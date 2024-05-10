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Власть

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщило РИА-Новости.

Отмечается, что сразу после инаугурации президента России Владимира Путина кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия.

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Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По закону глава правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый премьер-министр не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

В течение 14 дней председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293587/
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