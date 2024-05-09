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Власть

Доверие на деле, а не на бумаге. О чем говорил Садыр Жапаров в Москве

Президент Садыр Жапаров назвал ЕАЭС одним из ключевых региональных объединений, способным поддерживать и развивать экономическую интеграцию во имя стабильности экономик государств в него входящих и роста благосостояния их граждан. Он выступил накануне в Москве на саммите ЕАЭС.

По словам Садыра Жапарова, ВВП Кыргызстана по итогам прошлого года вырос на 6,2 процента, преодолел исторический рубеж, составив почти 1,3 триллиона сомов.

А по итогам первого квартала текущего года рост ВВП составил 8,8 процента.

Кыргызстан ощущает позитивный эффект от интеграции и увеличения внешней торговли.

Садыр Жапаров

«С момента вступления в союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос с $5,6 до $15,7 миллиарда, увеличившись в 2,8 раза.

При этом объемы экспорта выросли в 2,2 раза, а импорт увеличился в 2,9 раза.

Дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции, в том числе создание единого рынка товаров, услуг без барьеров и изъятий, общих рынков энергоносителей, обеспечение свободы перемещения трудовых ресурсов, без сомнения были и остаются приоритетными направлениями для Кыргызстана», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава КР заверил, что страна намерена и дальше продолжать активную работу, укрепляя равноправные, взаимовыгодные и дружественные отношения между государствами ЕАЭС.

И призвал создать пространство доверия не на бумаге, а на деле.

«Усилия по созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал партнеров работать над укреплением финансовой инфраструктуры. Она должна обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при торгово-экономического взаимодействии.

2024 год является решающим годом в выработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

По мнению Садыра Жапарова, обозначенные приоритеты в рамках Стратегии-2025 не должны сводиться к подготовке и принятию докладов и рекомендаций.

«Если есть приоритетные задачи, то по ним должны быть приняты конкретные решения.

В прошлом году нами принято решение о финансировании кооперационных проектов.

Считаю, что практический запуск данного механизма должен оправдать наши ожидания в части наращивания инвестиционного сотрудничества, поддержки и стимулирования наукоемких производств и промышленных мощностей, а также для трансфера технологий», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Параллельно он предложил усовершенствовать механизм финансирования приоритетных секторов экономики и активней развивать торговлю и экспорт.

Садыр Жапаров добавил, что нужно сформировать преференциальные торговые режимы с заинтересованными странами на взаимовыгодных для всех сторон условиях.

Садыр Жапаров заметил — потенциал торговли с Китаем не раскрыт.

И пришло время подумать над расширением рынка услуг ЕАЭС, в первую очередь связанных с торговлей, финансами, информационными услугами, креативными видами деятельности, туризма, образования и медицины.

«Считаю, что нашим странам нужно развивать активное сотрудничество в сфере подготовки кадров. Нам необходимо рассмотреть возможность создания совместных центров компетенций, на площадке которых мы можем объединить наши усилия по поиску новых знаний и их трансферу.

Мобильность трудовых ресурсов и привлекательность рынка труда во многом зависят от миграционной политики, проводимой странами. Поэтому при разработке национальных законодательных актов, регулирующих трудовую миграцию в наших странах, необходим очень выверенный и взвешенный подход», — отметил Садыр Жапаров.

Для Кыргызстана вопросы мобильности трудящихся носят принципиально важный характер, в связи с чем призываем не допускать нарушения или ухудшения положений Договора о ЕАЭС.

Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана сказал и о риске серьезного урона имиджу объединения и призвал коллег укреплять доверие граждан и продолжать формировать единый рынок труда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293575/
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