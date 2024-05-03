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Власть

Акылбек Жапаров ознакомился с проектами Олимпийского городка в Ташкенте

В рамках рабочей поездки в Ташкент (Узбекистан) глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с проектами Олимпийского городка. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал делегации Кыргызстана о проекте строительства объекта.

Строительство Олимпийского городка началось в ноябре 2022 года. Стоимость проекта
превышает $289 миллионов. Площадь городка около 100 гектаров.

В 2025 году в Ташкенте пройдут Азиатские игры и Азиатские пара-игры среди молодежи.

Кроме того, в рамках посещения председателю кабмина Кыргызстана представили проект «Янги Ташкент».
Ссылка: https://24.kg/vlast/293148/
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