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Власть

Незрячим подсудимым хотят предоставлять ассистента. Комитет ЖК одобрил проект

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

Инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешев отметил, что документ разработан для облегчения доступа к информации участников уголовного процесса, имеющих проблемы со зрением, и создания условий доступности правосудия.

Проект закона предлагает ввести дополнительного участника уголовного процесса, который может квалифицированно оказать услуги ассистента для его незрячего человека.

«Пять лет назад мы приняли Конвенцию по правам людей с инвалидность. После кабмин должен был принести нам законопроекты, но их нет. У людей с ОВЗ должны сохраняться права, им надо создавать условия. Например, во время уголовного процесса незрячие и слабовидящие люди сталкиваются с рядом трудностей. Это может быть потерпевший или подозреваемый. Им нужен человек, который будет читать материалы дела. Можно соцработника нанять или другого компетентного человека, который будет ассистентом и временно помогать во время судебного процесса. Потому что многие адвокаты говорят: я сам знаю что делать и полностью не знакомят с материалами дела», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что необходимо создать условия для незрячих, которые находятся в СИЗО.

«Например, сидящие в СИЗО имеют право читать книги, но люди с плохим зрением не смогут читать. Поэтому я пишу, что им надо предоставлять оборудование, магнитофон или аудиоплеер. Или есть специальная библиотека, можно оттуда заказывать книги», — говорит нардеп.

По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293032/
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