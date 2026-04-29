Антисанитария и плохие продукты. Нарушения выявили в специнтернате для незрячих

Для проверки условий проживания и обучения в специнтернате для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке создали комиссию, которая выявила ряд недостатков. Об этом сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, в санитарно-бытовых помещениях (душевые и туалеты) зафиксировали признаки антисанитарии: помещения в неудовлетворительном состоянии, отсутствует регулярная уборка, стоит стойкий смрадный запах. Туалеты используют совместно девочки и мальчики, что нарушает базовые санитарно-гигиенические требования. Нет перегородок в душевых.

У раковин отсутствуют средства для мытья рук (мыло). По имеющейся информации, его дают только во время проверок комиссий, что свидетельствует о формальном подходе к соблюдению санитарных норм.

Организация питания вызывает серьезные опасения: оно скудное, выявлены факты использования продуктов с истекшим сроком годности.

Условия проживания детей неудовлетворительные: постельные принадлежности (одеяла, белье) изношены, подушки грязные, общее состояние имущества обветшалое. Жилые комнаты переполнены кроватями (до 12 единиц в комнате), при этом около 50 процентов кроватей фактически не используются и заняты под хранение вещей. Это приводит к крайней стесненности условий проживания детей.

В комнатах отсутствует необходимая мебель для учебы и отдыха: письменных столов и диванов нет, имеется лишь один старый и сломанный стол.

Здание учреждения используется неэффективно — фактически эксплуатируется лишь частично, значительная часть помещений и территории не задействована.

Дополнительно установлено отсутствие доступа к интернету и системы видеонаблюдения на территории специнтерната.

По информации родителей, уровень преподавания низкий, что вызывает обеспокоенность качеством образовательного процесса.

Указанные факты свидетельствуют о системных нарушениях санитарных норм, условий содержания и обеспечения прав детей, что требует принятия срочных мер.

Напомним, специальную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей намерены перевести в село Таш-Добо. Чиновники обещают создать современный образовательный комплекс, включающий учебный корпус, общежитие, спортивные площадки и бассейн, обеспечивающие безопасные и комфортные условия для проживания и обучения детей.