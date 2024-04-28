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Власть

Досрочные выборы. Кто станет депутатом парламента (предварительные данные)

В Баткенском № 2, Ошском № 7 и Кара-Суйском № 9 одномандатных избирательных округах завершились досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.

В трех избирательных округах в выборах участвовали 30 кандидатов, из них всего одна женщина.

В Баткенском избирательном округе баллотировалось 10 претендентов, в Ошском на мандат претендовали 13 человек, в Кара-Суйском в бюллетене 7 фамилий.

По предварительным данным автоматизированной системы управления, в Кара-Суйском избирательном округе лидирует Илимбек Кубанычбеков. Он набрал 36,16 процента голосов избирателей.

В Ошском избирательном округе в депутаты Жогорку Кенеша проходит Бекмурза Эргешов. У него 43,80 процента голосов.

В Баткенском избирательном округе Бактыяр Калпаев обходит своих соперников с 41,51 процента голосов.

Напомним, места в парламенте стали вакантными после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминались брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечали, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначили досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292847/
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