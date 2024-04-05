15:53
USD 89.35
EUR 97.03
RUB 0.97
Власть

Ошский избирательный округ. Все 14 зарегистрированных кандидатов в депутаты

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Ошскому избирательному округу № 7. Мандат оказался вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

Всего заявления о намерении участвовать в досрочных выборах подали 18 кандидатов, впоследствии четверо отказались от участия. Зарегистрировано 14 кандидатов, в том числе одна женщина.

1
Юлия Лилиенталь

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Юлия Лилиенталь

Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году она участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов.

Но ее имя мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.

2
Турсунбай Бакир уулу

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Турсунбай Бакир уулу

Его можно назвать завсегдатаем выборных кампаний. В 2023 году, например, он дважды участвовал в досрочных выборах в Ленинском избирательном округе.

Несколько раз выставлял кандидатуру на президентских выборах, в том числе и в 2020 году, но потом отозвал заявление. Турсунбай Бакир уулу является лидером партии «ЭрК». Был депутатом Жогорку Кенеша, омбудсменом, послом в Малайзии.

3
Авазбек Абдугапаров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Авазбек Абдугапаров

Экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва («Республика Ата Журт»). В настоящее время временно не работает.

4
Максатбек Маматкулов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Максатбек Маматкулов

Депутат Ошского горкенеша. О претенденте информации в открытых источниках практически нет.

5
Бекболот Арзибаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бекболот Арзибаев

Депутат Ошского горкенеша. Он баллотировался в Жогорку Кенеш по этому округу в 2021 году. Тогда не обошлось без скандала. ГКНБ заявил, что Бекболот Арзибаев финансировал агитационную кампанию вне избирательного фонда. Якобы агитаторам и доверенным лицам деньги выплачивали наличными.

6
Талантбек Кадыров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Талантбек Кадыров

Еще один депутат Ошского кенеша. Был делегатом Народного курултая от южной столицы.

7
Ильичбек Эргешов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Ильичбек Эргешов

Консультант депутата Жогорку Кенеша. На парламентских выборах осенью 2020-го числился в списке партии «Ыйман Нуру». Работал вице-мэром Оша по социальным вопросам.

8
Бекмурза Эргешов

Директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик».

Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш в списке партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.

9
Эмиль Караев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Эмиль Караев

Муниципальный служащий — начальник МТУ Сулайман-Тоо мэрии Оша.

10
Абдивали Балтабаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Абдивали Балтабаев

Преподаватель ОшГУ. Выдвигал кандидатуру на повторных выборах по Ленинскому округу, но снялся с выборов после утверждения ЦИК текста избирательного бюллетеня.

11
Калтарбек Кыдыров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Калтарбек Кыдыров

Адвокат, экс-судья Кызыл-Кийского горсуда.

12
Нурлан Танабаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Нурлан Танабаев

Безработный. Кстати, в 2021 году выставлял свою кандидатуру по Куршабскому одномандатному округу. Тогда он был старшим прокурором отдела прокуратуры Оша.

13
Абдилазиз Мамаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Абдилазиз Мамаев

Пенсионер МВД КР. Был делегатом на Народном курултае от Оша.

14
Бахтияр Мамаджанов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бахтияр Мамаджанов

Делегат Народного курултая. В базе osoo.kg указано, что он директор ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив».
Ссылка: https://24.kg/vlast/290876/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты
Ошский избирательный округ. Все кандидаты на мандат депутата Жогорку Кенеша
Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
Досрочные выборы. 42 человека изъявили желание участвовать, женщин всего две
Досрочные выборы. Документы желающих стать депутатами принимают до 28 марта
В ЦИК поступило первое заявление о намерении баллотироваться в Ошском округе
Более 10 миллионов сомов потратят на выборы депутатов ЖК по Ошскому округу
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК зарегистрировала первых кандидатов
Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о намерении баллотироваться
Популярные новости
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану&nbsp;&mdash; Акылбек Жапаров Кыргызстан отправит гумпомощь Казахстану — Акылбек Жапаров
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
В&nbsp;Кыргызстане запустят 16&nbsp;крупных инфраструктурных объектов&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
5 апреля, пятница
15:45
Ошский избирательный округ. Все 14 зарегистрированных кандидатов в депутаты Ошский избирательный округ. Все 14 зарегистрированных к...
15:42
Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
15:32
Дела Матраимовых несложные, скоро, думаю, передадим в суд — Камчыбек Ташиев
15:29
Завтра на КПП «Ак-Кыя — автодорожный» приостановят пропуск лиц и транспорта
15:05
Теракт в Москве. Исламу Халилову подарили футболку сборной Кыргызстана