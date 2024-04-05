Ошский избирательный округ. Все 14 зарегистрированных кандидатов в депутаты

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Ошскому избирательному округу № 7. Мандат оказался вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

Всего заявления о намерении участвовать в досрочных выборах подали 18 кандидатов, впоследствии четверо отказались от участия. Зарегистрировано 14 кандидатов, в том числе одна женщина.

1 Юлия Лилиенталь Юлия Лилиенталь

Фото с сайта ЦИК. Юлия Лилиенталь

Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году она участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов.

Но ее имя мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.

2 Турсунбай Бакир уулу Турсунбай Бакир уулу

Фото с сайта ЦИК. Турсунбай Бакир уулу

Его можно назвать завсегдатаем выборных кампаний. В 2023 году, например, он дважды участвовал в досрочных выборах в Ленинском избирательном округе.

Несколько раз выставлял кандидатуру на президентских выборах, в том числе и в 2020 году, но потом отозвал заявление. Турсунбай Бакир уулу является лидером партии «ЭрК». Был депутатом Жогорку Кенеша, омбудсменом, послом в Малайзии.

3 Авазбек Абдугапаров Авазбек Абдугапаров

Фото с сайта ЦИК. Авазбек Абдугапаров

Экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва («Республика Ата Журт»). В настоящее время временно не работает.

4 Максатбек Маматкулов Максатбек Маматкулов

Фото с сайта ЦИК. Максатбек Маматкулов

Депутат Ошского горкенеша. О претенденте информации в открытых источниках практически нет.

5 Бекболот Арзибаев Бекболот Арзибаев

Фото с сайта ЦИК. Бекболот Арзибаев

Депутат Ошского горкенеша. Он баллотировался в Жогорку Кенеш по этому округу в 2021 году. Тогда не обошлось без скандала. ГКНБ заявил, что Бекболот Арзибаев финансировал агитационную кампанию вне избирательного фонда. Якобы агитаторам и доверенным лицам деньги выплачивали наличными.

6 Талантбек Кадыров Талантбек Кадыров

Фото с сайта ЦИК. Талантбек Кадыров

Еще один депутат Ошского кенеша. Был делегатом Народного курултая от южной столицы.

7 Ильичбек Эргешов Ильичбек Эргешов

Фото с сайта ЦИК. Ильичбек Эргешов

Консультант депутата Жогорку Кенеша. На парламентских выборах осенью 2020-го числился в списке партии «Ыйман Нуру». Работал вице-мэром Оша по социальным вопросам.

8 Бекмурза Эргешов Бекмурза Эргешов

Директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик».

Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш в списке партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.

9 Эмиль Караев Эмиль Караев

Фото с сайта ЦИК. Эмиль Караев

Муниципальный служащий — начальник МТУ Сулайман-Тоо мэрии Оша.

10 Абдивали Балтабаев Абдивали Балтабаев

Фото с сайта ЦИК. Абдивали Балтабаев

Преподаватель ОшГУ. Выдвигал кандидатуру на повторных выборах по Ленинскому округу, но снялся с выборов после утверждения ЦИК текста избирательного бюллетеня.

11 Калтарбек Кыдыров Калтарбек Кыдыров

Фото с сайта ЦИК. Калтарбек Кыдыров

Адвокат, экс-судья Кызыл-Кийского горсуда.

12 Нурлан Танабаев Нурлан Танабаев

Фото с сайта ЦИК. Нурлан Танабаев

Безработный. Кстати, в 2021 году выставлял свою кандидатуру по Куршабскому одномандатному округу. Тогда он был старшим прокурором отдела прокуратуры Оша.

13 Абдилазиз Мамаев Абдилазиз Мамаев

Фото с сайта ЦИК. Абдилазиз Мамаев

Пенсионер МВД КР. Был делегатом на Народном курултае от Оша.

14 Бахтияр Мамаджанов Бахтияр Мамаджанов Фото с сайта ЦИК. Бахтияр Мамаджанов

Делегат Народного курултая. В базе osoo.kg указано, что он директор ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив».