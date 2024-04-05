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Власть

Выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты

ЦИК завершила регистрацию кандидатов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР по Баткенскому, Кара-Суйскому и Ошскому одномандатным округам. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Всего зарегистрировано 36 кандидатов, в том числе одна женщина.

В ЦИК напомнили, что 42 кандидата подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах, 6 из них потом отказались от участия.

Напомним, 28 апреля в трех одномандатных округах выберут новых депутатов Жогорку Кенеша. Места в парламенте стали вакантными, так как после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

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Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначены досрочные выборы.

На их подготовку и проведение планируется потратить в общем 34 миллиона 648 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290869/
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