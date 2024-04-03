Дело Адахана Мадумарова. Депутат считает, что политик должен быть на свободе

Депутат Исхак Масалиев на пленарном заседании Жогорку Кенеша прокомментировал приговор в отношении политика Адахана Мадумарова.

Он напомнил, что 26 марта судья Мирбек Сатарбек уулу рассмотрел уголовное дело Адахана Мадумарова и вынес решение, признав его виновным по двум делам. Однако из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания.

«Мы еще вначале говорили, что сроки истекли. Уголовное дело не должны были возбуждать. В судебной практике такое впервые, что виновному меру наказания не назначили. Тогда по Уголовному кодексу Мадумарова должны были освободить из-под стражи. Как можно шесть месяцев держать под арестом, а потом сказать, что наказание применять не будут? Судья не исполнил закон. Это говорит о том, что он не уважает власть», — возмутился нардеп.

По его словам, судьи и следователи давно бы прекратили уголовные дела, возбужденные в отношении Адахана Мадумарова, но Исхак Масалиев считает, что власти заранее уже сказали им, что он предатель и преступник.

«Конечно, из-за этого судебные органы будут бояться», — отметил депутат.

Он также рассказал о втором деле, по которому обвиняют Адахана Мадумарова.

«Девять лет назад якобы кто-то дал денег партии, чтобы стать депутатом, но этот человек скончался. Потом пришел другой и сказал, что это его деньги были, и показал ксерокопию. На основании этой ксерокопии возбудили уголовное дело. Это же абсурд! Если Мадумарова признали виновным по протоколу от 2009 года, тогда землю мы должны вернуть Таджикистану. Настолько мы тупые что ли? По карте видно, и суд тоже доказал, что земля за Таджикистаном», — сказал Исхак Масалиев.

Он обратился к спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву и попросил его внести вклад в вынесение справедливого решения по Адахану Мадумарову.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009-м в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.