«Мы не колония». Депутат просит отреагировать на санкции против «Керемет Банка»

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев просит МИД Кыргызстана отреагировать на санкции против «Керемет Банка». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мир меняется в худшую сторону, имперские замашки оживают снова. Великобритания ввела санкции в отношении кыргызского «Керемет Банка». Мол, связи с Россией. Тогда им следовало ввести санкции в отношении миллиона наших граждан, работающих в России», — высказался нардеп.

По его словам, у нас нет перед этой страной каких-либо обязательств по вопросам внешней политики и банковской деятельности.

«Мы не колония Британии. Считаю, что МИД Кыргызстана должен отреагировать», — добавил Исхак Масалиев.

Напомним, Великобритания внесла «Керемет Банк» в санкционный список. Лондон объявил о крупнейшем с 2022 года пакете ограничений против России. Он содержит 107 новых позиций. «Керемет Банк» из Кыргызстана также попал в новый санкционный список Королевства.

«Впервые мы также используем новые полномочия для нацеливания на иностранные финансовые институты, поддерживающие российскую военную машину. Мы вводим санкции в отношении базирующегося в КР ОАО «Керемет Банк», что мешает РФ использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий», — говорится в заявлении правительства Великобритании.