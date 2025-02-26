11:38
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Экономика

«Мы не колония». Депутат просит отреагировать на санкции против «Керемет Банка»

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев просит МИД Кыргызстана отреагировать на санкции против «Керемет Банка». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мир меняется в худшую сторону, имперские замашки оживают снова. Великобритания ввела санкции в отношении кыргызского «Керемет Банка». Мол, связи с Россией. Тогда им следовало ввести санкции в отношении миллиона наших граждан, работающих в России», — высказался нардеп.

По его словам, у нас нет перед этой страной каких-либо обязательств по вопросам внешней политики и банковской деятельности.

«Мы не колония Британии. Считаю, что МИД Кыргызстана должен отреагировать», — добавил Исхак Масалиев.

Напомним, Великобритания внесла «Керемет Банк» в санкционный список. Лондон объявил о крупнейшем с 2022 года пакете ограничений против России. Он содержит 107 новых позиций. «Керемет Банк» из Кыргызстана также попал в новый санкционный список Королевства.

«Впервые мы также используем новые полномочия для нацеливания на иностранные финансовые институты, поддерживающие российскую военную машину. Мы вводим санкции в отношении базирующегося в КР ОАО «Керемет Банк», что мешает РФ использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий», — говорится в заявлении правительства Великобритании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321089/
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк КР делает все, чтобы снять санкции с «Керемет Банка» — Мелис Тургунбаев
Великобритания внесла «Керемет Банк» в санкционный список
Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии
«Керемет Банк» прекращает участие в партнерской сети банкоматов «Элкарт»
«Демир Банк» ограничил переводы в «Керемет Банк»
«Керемет Банк» ограничил обслуживание карт VISA: что делать клиентам
Санкции против «Керемет Банка». Как это повлияет на банковскую стабильность КР
Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке
«Керемет Банк» прокомментировал введение санкций со стороны Минфина США
Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении
Популярные новости
Российский рубль продолжает дорожать к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;февраля Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курсы валюты на 24 февраля
Российский рубль и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курсы валют на&nbsp;25&nbsp;февраля Российский рубль и тенге подешевели к сому. Курсы валют на 25 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;февраля. Что подешевело больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
Бизнес
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
26 февраля, среда
11:24
Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы, снимут в Кыргызстане Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы, сниму...
11:05
MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
10:58
Минимальная зарплата работников культуры составляет 6 тысяч сомов
10:52
Спикер ЖК объяснил, почему министром культуры назначили человека из другой сферы