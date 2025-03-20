Разрушение культурных объектов. В ЖК предложили создать депутатскую комиссию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев предложил создать депутатскую комиссию по передаче историко-культурных объектов инвесторам.

Нардеп напомнил, что, согласно части 5 статьи 15 Конституции, памятники историко-культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и находки являются государственной собственностью и особо охраняются законом.

«К большому огорчению, по предложению управделами президента комиссия Минкультуры приняла решение вывести из состава охраняемых объектов ряд государственных сооружений, в том числе старое здание Жогорку Кенеша (Дом правительства), там где недавно сидели президент Садыр Жапаров и члены кабмина и здание Верховного суда. Предполагается передать их инвесторам. Но никакой логики я здесь не вижу. Мы хотим разрушить здания, в которых работали наши отцы-основатели», — сказал Исхак Масалиев.

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Он отметил, что первая комиссия отказала в выведении вышеуказанных объектов из списка Государственного списка памятников истории и культуры и бывший глава Минкультуры Алтынбек Максутов также был против этого.

«Но позже состав комиссии и министра заменили. И новый, молодой глава Минкульта 18 февраля принял это решение. Хотя в это время он не был еще министром. Кандидат в министры Мирбек Мамбеталиев, стоя в парламенте, заявлял мне, что этот вопрос рассмотрит и передачи не должно быть. Значит, он солгал, зная о том, что решение уже было принято! А раз солгал, пусть несет ответственность», — заявил Исхак Масалиев.

Он подчеркнул, что облик столицы нужно сохранить.

«Недавно стало известно, здание с курантами будут разрушать. Там построят стоянку. Уважаемые коллеги, это ненормально. Это же все-таки признак Фрунзе. Одно из первых зданий, которое носило значение. Рядом с пересечением Чуя/Шопокова хотят на полгода закрыть дорогу. Потому что какой-то инвестор хочет построить огромные торговые площади под землей. Дорогой мой, иди за город и строй там! Ты коммуникации не будешь разрушать, ты подводить их будешь. В центре города я не понимаю. Я нигде не видел такой практики, хотя побывал во многих странах», — отметил депутат.

В заключение Исхак Масалиев сказал, что управделами президента должно отказаться от своего намерения сдавать что-то в аренду.

«Пускай свои дома и имущество сдают», — заключил он.

Ранее Минкультуры предложило на 49 лет отдавать в аренду историко-культурные объекты. Документ опубликован для общественного обсуждения.

В июле прошлого года Министерство экономики и коммерции предложило продать государственные и муниципальные старые здания инвесторам. Ведомство инициировало поправки в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в Кыргызской Республике».