12:38
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Власть

Разрушение культурных объектов. В ЖК предложили создать депутатскую комиссию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев предложил создать депутатскую комиссию по передаче историко-культурных объектов инвесторам.

Нардеп напомнил, что, согласно части 5 статьи 15 Конституции, памятники историко-культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и находки являются государственной собственностью и особо охраняются законом.

«К большому огорчению, по предложению управделами президента комиссия Минкультуры приняла решение вывести из состава охраняемых объектов ряд государственных сооружений, в том числе старое здание Жогорку Кенеша (Дом правительства), там где недавно сидели президент Садыр Жапаров и члены кабмина и здание Верховного суда. Предполагается передать их инвесторам. Но никакой логики я здесь не вижу. Мы хотим разрушить здания, в которых работали наши отцы-основатели», — сказал Исхак Масалиев.

Читайте по теме
Можем потерять старый Бишкек. Чиновники хотят распродать памятники архитектуры

Он отметил, что первая комиссия отказала в выведении вышеуказанных объектов из списка Государственного списка памятников истории и культуры и бывший глава Минкультуры Алтынбек Максутов также был против этого.

«Но позже состав комиссии и министра заменили. И новый, молодой глава Минкульта 18 февраля принял это решение. Хотя в это время он не был еще министром. Кандидат в министры Мирбек Мамбеталиев, стоя в парламенте, заявлял мне, что этот вопрос рассмотрит и передачи не должно быть. Значит, он солгал, зная о том, что решение уже было принято! А раз солгал, пусть несет ответственность», — заявил Исхак Масалиев.

Он подчеркнул, что облик столицы нужно сохранить.

«Недавно стало известно, здание с курантами будут разрушать. Там построят стоянку. Уважаемые коллеги, это ненормально. Это же все-таки признак Фрунзе. Одно из первых зданий, которое носило значение. Рядом с пересечением Чуя/Шопокова хотят на полгода закрыть дорогу. Потому что какой-то инвестор хочет построить огромные торговые площади под землей. Дорогой мой, иди за город и строй там! Ты коммуникации не будешь разрушать, ты подводить их будешь. В центре города я не понимаю. Я нигде не видел такой практики, хотя побывал во многих странах», — отметил депутат.

В заключение Исхак Масалиев сказал, что управделами президента должно отказаться от своего намерения сдавать что-то в аренду.

«Пускай свои дома и имущество сдают», — заключил он.

Ранее Минкультуры предложило на 49 лет отдавать в аренду историко-культурные объекты. Документ опубликован для общественного обсуждения.

В июле прошлого года Министерство экономики и коммерции предложило продать государственные и муниципальные старые здания инвесторам. Ведомство инициировало поправки в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в Кыргызской Республике».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323416/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Союзбек Надырбеков назначен первым заместителем министра культуры
Госцирк вывели из ведения Минкультуры и передали ГАУГИ
Мирбек Мамбеталиев стал министром культуры. Президент подписал указ
«Мы не колония». Депутат просит отреагировать на санкции против «Керемет Банка»
Их должны наказывать. И. о. министра культуры о работе независимых СМИ
Минкультуры уже зарегистрировало 23 проекта нового гимна КР
Минкультуры предложили открыть свой телеканал. Мнение представителей масс-медиа
Госагентство физической культуры и спорта создали в Кыргызстане
Задержание чиновника, уличенного в коррупции, прокомментировали в Минкультуры
В Минкультуры сохраняются устойчивые коррупционные схемы — ГКНБ
Популярные новости
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
У&nbsp;меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о&nbsp;деле, возбужденном против него У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
20 марта, четверг
12:33
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сома Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сом...
12:27
Спикер призвал граждан произносить правильно на кыргызском названия улиц
12:05
Предприниматели Таласа недовольны работой Налоговой службы
12:01
Сжигание камышей в Чуйской области привело к гибели животных
12:00
Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году